Controlli agli esercizi pubblici | massima attenzione a fini preventivi da parte di

Roma : Controlli ai mercatini abusivi - rinvenute anche maglie Carabinieri : Roma – Operazione da parte del I gruppo ex Prati della Polizia locale di Roma capitale a via Cipro. Oltre un quintale di rifiuti, abiti usati, scarpe, borse e oggetti vari, perlopiu’ provenienti dal rovistaggio dei cassonetti, e’ stato distrutto attraverso l’Ama, in quanto igienicamente non trattabile. A 7 persone di nazionalita’ romena e’ stato notificato un ordine di allontanamento dalla ...