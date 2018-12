Contro Trump,lascia inviato Usa anti Is

: Se ne va ora anche il ministro della Difesa Mattis in protesta contro il ritiro estemporaneo Usa dalla Siria. Resa… - riotta : Se ne va ora anche il ministro della Difesa Mattis in protesta contro il ritiro estemporaneo Usa dalla Siria. Resa… - masechi : ??Erdogan pronto alla guerra contro i curdi in Siria. Conferma di averne parlato al telefono con Trump. Mattis lasci… - vittoriozucconi : Trump lascia i Kurdi soli a combattere contro i resti dell' ISIS, che non è stata affatto sconfitta. -

L'speciale Usa presso la coalizione internazionaleIsis, Brett McGurk, si dimette in polemica con la decisione di Donalddi ritirare le truppe americane dalla Siria. McGurk dovevare a febbraio 2019. Secondo lui l'Isis è in fuga, ma non sconfitto e il prematuro ritiro potrebbe favorire nuovamente la sua ascesa. Dal canto suo: "In Siria saremmo dovuti restare 3 mesi: accadeva 7 anni fa. Quando sono diventato presidente, l'Isis era scatenato,ora i Paesi locali possono occuparsi di quello che resta".(Di sabato 22 dicembre 2018)