Con la big battuta Ghemon conquista tutti

Mahmood vincitore di Sanremo Giovani 2018, seconda puntata: anche lui in gara nella 69esima edizione del Festival Mahmood è il secondo vincitore di Sanremo Giovani 2018 e sarà in gara nella 69esima edizione del Festival insieme agli altri cantanti. A condurre le due puntate in onda su Rai Uno sono stati Pippo Baudo e Fabio

Enrico Nigiotti a Sanremo 2019 Con Nonno Hollywood : dalle Nuove Proposte ai Big : Enrico Nigiotti torna sul luogo del delitto: a distanza di quattro anni dalla partecipazione al concorso delle Nuove Proposte, il cantautore livornese concorrerà con gli altri colleghi nel torneo principale. Il brano che sarà eseguito sul palco si intitola Nonno Hollywood.[in aggiornamento]prosegui la letturaEnrico Nigiotti a Sanremo 2019 con Nonno Hollywood: dalle Nuove Proposte ai Big pubblicato su TVBlog.it 22 dicembre 2018 00:21.

Patty Pravo Con Briga e i Negrita tra i big del Festival : Il Festival prende forma. Nell'ultima serata del Festival di Sanremo Giovani, saranno svelati gli ultimi 11 Big che parteciperanno alla kermesse che si terrà nella città dei fiori dal 5 al febbraio. I ...

Concerto Venditti Roma 8 marzo 2019 : prezzi biglietti - possibile scaletta - luogo e orario : Antonello Venditti, noto cantautore Romano, conosciuto per diversi pezzi iconici, come “In questo mondo di ladri” e “Sara”, ma anche per essere l’autore di diverse canzoni cantate dalla tifoseria Romanista, come “Grazie Roma”, torna col suo grande tour “In questo mondo di ladri”. Antonello Venditti è uno degli artisti più prolifici della cosiddetta “Scuola Romana” ed il suo debutto discografico risale al 1972: in tutti questi anni ci ha regalato ...

L'incognita Sud nel Congresso Pd : tutte le mosse dei big meridionali : C'è una grande incognita nel congresso del Partito democratico ed è rappresentata dal buco nero delle regioni del Sud. Là dove tradizionalmente si posizionano immediatamente capibastone e relative cordate di iscritti e di elettori, oggi domina l'incertezza, talvolta perfino il caos. Alla obiettiva mancanza di pathos che sta accompagnando la sfida a livello nazionale, alla difficoltà di molti nell'individuare il vero ...

E' Einar il vincitore della prima puntata di Sanremo Giovani, conquistando così di diritto il pass per la gara insieme ai Big (che vedono fra i tanti anche Irama, suo ex compagno di classe...

Info biglietti e nuova location per il Concerto di Jovanotti a Ladispoli Con news sul rimborso dei ticket : Sono rilasciate le novità sul concerto di Jovanotti a Ladispoli, dopo l'annullamento della data reso necessario per non interferire con il periodo di nidificazione del fratino, che in quelle zone trova la sua dimora. Trident ha fatto sapere di essere a lavoro per l'individuazione di una nuova location che permetta di recuperare tutti i biglietti venduti, con comunicazione ufficiale che dovrebbe avvenire entro la data dell'8 gennaio. Il ...

Irama Confermato tra i big di Sanremo : la reazione di Giulia De Lellis : Irama parteciperà a Sanremo: Giulia De Lellis fidanzata orgogliosa Non poteva riceve regalo migliore ieri Irama per il suo compleanno. In serata, come molti già sapranno, il cantante ha avuto in diretta la conferma di essere stato scelto per far parte dei cantanti che si esibiranno nel 2019 a Sanremo. L’annuncio, fatto a Sanremo Young, ha […] L'articolo Irama confermato tra i big di Sanremo: la reazione di Giulia De Lellis proviene ...

Si aggiungono nuove date al tour di Elisa nei teatri Con Milano e Roma : info biglietti in prevendita : Sono ufficiali le nuove date di Elisa nei teatri, con concerti al via a partire da Firenze nel 2019. Il calendario per il supporto di Diari Aperti si da quindi sempre più ricco, con altri live annunciati anche per il Teatro degli Arcimboldi di Milano e all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Le prevendite dei biglietti sono già aperte per le piattaforme online, mentre i punti vendita saranno attrezzati a partire dalle 12 del 24 dicembre. ...