Con aumento Iva stangata da 1200 euro a famiglia | l' allarme del Codacons per

Commercio estero - surplus cala a 3 - 3 miliardi ma export Conferma in aumento : Sulla base dei dati relativi a novembre 2018 , in riferimento ai flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, l'Istat stima un lieve aumento congiunturale per le esportazioni, +0,7%, e un calo per ...

Aumento Iva - web tax - Ires su per Terzo settore : i 6 punti oscuri della manovra I Conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’Aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Meteo - weekend prenatalizio Con l’alta pressione : bel tempo e temperature in aumento : La perturbazione numero 8 del mese nelle prossime ore oggi abbandonerà la nostra Penisola e per tutta l’ultima parte della settimana, lascerà il posto a tempo più stabile grazie all’espansione dell’alta pressione delle Azzorre fino al Mediterraneo Centrale.Continua a leggere

Borsa - in aumento il Controvalore degli scambi del 20/12/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,49 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 2,25 miliardi della vigilia. I volumi si sono ...

Iva - aumento-killer come garanzia Con l'Unione europea : per dare soldi ai fannulloni massacrano l'Italia : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al ministro dell' Economia, Giovanni Tria. Conte si è affrettato ...

Aumento Iva : sCongiurata nel 2019 ma possibile al 25 - 2% nel 2020 e 26 - 5 nel 2021 : Aumenti Iva ancora più consistenti rispetto al passato, questo sembra essere il prezzo più caro che l'Italia potrà prepararsi a pagare a partire dal 2020. La manovra ha avuto l'ok dalla Commissione europea in via ufficiosa, tramite una lettera inviata al premier Conte da parte dei commissari europei che si sono detti favorevoli a evitare l'apertura di una procedura di infrazione. La missiva, poi, è stata pubblicata da Conte sul suo profilo ...

Aumento Iva - incubo soltanto rimandato? Cosa succede Con le nuove clausole di salvaguardia : Un maxi emendamento alla manovra prevede il congelamento degli aumenti per il 2019, ma anche una revisione al rialzo negli...

Salvini : "Contento della manovra - non è vero che ho ceduto". E Di Maio assicura : "Niente aumento IVA" : Il giorno dopo lo scampato pericolo per la procedura d'infrazione, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell'Interno, rivendica i risultati del negoziato con Bruxelles sulla manovra, sottolineando ...

Natale - Confcooperative : aumento tredicesime non spinge Consumi : Roma, 20 dic., askanews, - Gli italiani spenderanno 4,6 miliardi per i cenoni di Natale, 2,6 miliardi, e Capodanno, 2 miliardi,. Lo sostiene il centro studi della Confcooperative, secondo cui 'l'...

Di Maio : 'Non ci sarà aumento IvaTornerei sul balCone pure domani' : "Sul balcone ci risalirei anche domani mattina". A dirlo è il vice premier e leader pentastellato Luigi Di Maio. "Oggi sono ancora piu' contento di allora - spiega - perche' non c'e' stata la procedura d'infrazione, che poteva esserci, e abbiamo mantenuto gli impegni presi". Segui su affaritaliani.it

Commercio : accordo sul primo Contratto Dmo - aumento di 85 euro : Roma, 19 dic., askanews, - accordo tra la Federdistribuzione i sindacati sul primo contratto nazionale della Distribuzione moderna organizzata, Dmo,, che riguarda oltre 220mila lavoratori della grande ...

Alerion - Conferita delega a CdA per aumento capitale : L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alerion Clean Power ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, la facoltà, di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via ...

Mom 7 a rischio a causa dei nuovi Contratti : Anna Faris ed Allison Janney chiedono un aumento salariale : Mom 7 a rischio? La comedy più vista della CBS insieme a The Big Bang Theory (in dirittura di arrivo) e al suo spin off Young Sheldon, rischia davvero di non ottenere il rinnovo e tutto per via di una lunga contrattazione per un aumento salariale chiesto dalle due protagoniste ovvero Anna Faris ed Allison Janney. Con la fine di The Big Bang Theory, la rete dovrebbe puntare proprio sulle altre due commedie che ogni settimana finiscono sul ...

Borsa - in aumento il Controvalore degli scambi del 18/12/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,9 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 1,71 miliardi della vigilia. I volumi si sono ...