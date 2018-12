Come numerare pagine in Word

chimerarevo

: Ma c'è qualcuno che è bravo ad usare Word? Come si fanno a numerare i capitoli e i paragrafi senza creare casini? - BlackKeys__ : Ma c'è qualcuno che è bravo ad usare Word? Come si fanno a numerare i capitoli e i paragrafi senza creare casini? -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Dovete scrivere una tesi e non sapetein? Non è necessariolemanualmente una per una, perchéoffre una funzione che permette dileautomaticamente. Vediamo leggi di più...