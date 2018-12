Città Segrete Corrado Augias ci porta a Roma | terza puntata 22 dicembre

Città Segrete : alla scoperta di Parigi - Londra e Roma con Corrado Augias : Corrado Augias Orfano di Alberto Angela, ormai migrato in pianta stabile su Rai1, il sabato sera di Rai3 si affida a Corrado Augias . Il giornalista e scrittore sarà da questa sera il padrone di casa di Città Segrete , tre speciali appuntamenti in onda alle 21.15. Sulla falsariga dei suoi successi editoriali, Augias proporrà tre serate dedicate ad altrettante Città : Parigi , Londra e Roma , accompagnando il pubblico alla scoperta delle piazze, i ...

Città Segrete - Corrado Augias racconta Parigi - Londra e Roma nel prime time del sabato di Rai 3 : Dal libro alla tv: Corrado Augias porta sul piccolo schermo tre dei suoi lavori dedicati a "I Segreti..." delle grandi capitali racconta ti attraverso "Storie, luoghi e personaggi..." come recitano i sottotitoli delle opere di cui si 'nutre' questo primo (?) ciclo di Città segrete , in onda da questa sera, sabato 8 dicembre, alle 21.15 su Rai 3. Si parte con Parigi per continuare nelle prossime due settimane con Londra e Roma .prosegui la ...

Città Segrete - Corrado Augias comincia da Parigi : Da Parigi a Londra per poi approdare a Roma, ma non è un viaggio turistico come tutti gli altri, perché a spingere Corrado Augias nel raccontare tre delle più belle Città del mondo c’è il desiderio di scoprire i misteri che nascondono: nasce così Città Segrete il suo nuovo programma al via sabato 8 dicembre in onda su Rai3 in prima serata. Città Segrete, si comincia da Parigi Quali segreti custodiva Mata Hari? Perché i terroristi hanno ...