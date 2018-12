Cina | arriva il cartone animato sulla vita di Karl Marx | “Finalmente la sua storia

Arriva Babbo Natale per i mercati emergenti grazie alla tregua Usa-Cina : I mercati emergenti - ricorda nella sua analisi Nick Payne - hanno affrontato tre principali venti contrari nel 2018: la Fed falco e un dollaro più forte, la guerra commerciale e l'economia cinese ...

Arriva 50TopItaly - guida on line alla cuCina tricolore : Roma, 4 dic., askanews, - Dopo 50TopPizza, nasce una nuova guida, on-line e gratuita, sulla ristorazione italiana dentro e fuori dai confini nazionali. Si chiama 50TopItaly, un progetto firmato LSDM, ...

Sembra andare tutto male? La soluzione arriva dalla Cina : Inoltre, il governo ha iniziato a sostenere l'economia in maniera più attiva. Il mercato azionario cinese potrebbe essere paragonato in questo momento ad un grande magazzino, con tante società in ...

Honor 10 Lite potrebbe presto uscire dalla Cina e arrivare globalmente : Sembra che Honor 10 Lite sia passato dalla certificazione della FCC, ulteriore segno della possibile commercializzazione globale. Vi piacerebbe poterlo acquistare anche in Italia? L'articolo Honor 10 Lite potrebbe presto uscire dalla Cina e arrivare globalmente proviene da TuttoAndroid.

Addio alle chiavi e ai documenti : in Cina arriva l'hotel che si gestisce con un'app : In Cina in un hotel della famosa catena InterContinental non ci sono più addetti alla reception. Tramite un accordo siglato tra InterContinental e l'azienda produttrice di WeChat, una delle app più note e diffuse in Cina, è infatti possibile prenotare tutto utilizzando semplicemente un'app. Quando i viaggiatori arrivano è facilissimo effettuare il check-in: è sufficiente infatti un riconoscimento facciale per verificare l'identità delle persone ...

Meghan Markle e il principe Hary - la nascita del Royal Baby si avviCina e arriva la decisione : Quel che è certo è che il matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry è diventata una favola globale che tutto il mondo segue. Meghan Markle una despota? 'Ai ferri corti anche con Kate Middleton.

Harry e Meghan Markle - la nascita del Royal Baby si avviCina e arriva la decisione : Il principe Harry e Meghan Markle, la nascita del Royal Baby si avvicina e arriva la decisione. La coppia ha scelto di lasciare Kensington Palace per trasferirsi in campagna a inizio del...

Dolce e Gabbana - dopo la gaffe arrivano le scuse alla Cina - VIDEO : Dolce e Gabbana si scusano con la Cina Per la prima volta in un filmato nel quale ammettono i propri errori, Dolce&Gabbana sottolineano di voler chiedere scusa a tutti i cinesi del mondo, prendiamo ...

Arriva la “cometa di Natale” : è già visibile ad occhio nudo - un assaggio prima del “passaggio ravviCinato” : La “cometa di Natale” 46P/Wirtanen risplende già nel cielo di fine novembre: un assaggio prima del 16 dicembre, quando passerà a soli 11,5 milioni di km dalla Terra. Il prossimo 12 dicembre raggiungerà invece il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita. La cometa è relativamente giovane: è stata scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen e ha un periodo di 5 anni (ogni 5 anni si avvicina al Sole, ...

Dinosaurs : arriva nelle sale il documentario che rivela i retroscena legati alle affasCinanti creature preistoriche [GALLERY] : 1/21 ...

Pensioni - si avviCina quota 100 e arrivano le buste arancioni dell’Inps : Da qui alla fine dell'anno l'Inps invierà un milione di buste arancioni: si tratta di lettere con cui l'istituto di previdenza fornisce ai lavoratori le informazioni sulla loro futura pensione, con l'estratto conto contributivo e le istruzioni per accedere al simulatore da cui è possibile calcolare sia l'assegno previdenziale che la data in cui sarà possibile andare in pensione.Continua a leggere

Android 9 Pie arriva in beta su Nokia X7 in Cina : HMD Global ha iniziato a testare Android 9 Pie su Nokia X7, la variante cinese del Nokia 7.1 Plus. L'articolo Android 9 Pie arriva in beta su Nokia X7 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Cina : arrivano i conduttori robot di Tg : In Cina hanno debuttato i primi conduttori virtuali di telegiornali, realizzati con gli ultimi ritrovati del settore tecnologico. Salve a tutti. Sono un conduttore in inglese realizzato con Intelligenza Artificiale. Questo è il mio primo giorno presso l'agenzia di stampa Xinhua. La mia voce e il mio aspetto si basano su Zhang Zhao, queste in sintesi le parole pronunciate da uno degli anchorman artificiali durante un video di presentazione ...

Cina - arrivano i primi due conduttori di news artificiali : lavorano 24 ore al giorno [VIDEO] : L’agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha svelato i suoi nuovi conduttori AI, due futuristici conduttori creati da immagini umane che leggono le notizie utilizzando voci sintetizzate. Uno dei due conduttori parla inglese ed è basato sulla figura di Zhang Zhao, conduttore in carne ed ossa di Xinhua, mentre l’altro, che parla cinese, è modellato sul collega Qiu Hao. Secondo i report di Xinhua e South China Morning Post, i due conduttori sono ...