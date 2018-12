Chievo-Inter | Spalletti | ' Poco cattivi | pari duro da accettare Mercato? Impossibile

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 1-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Chievo-Inter - Spalletti : “Ci siamo fermati e fatti sorprendere” : Chievo-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro il Chievo: “È successo quello che è successo nelle ultime partite contro il Chievo, usano benissimo i due attaccanti sulle palle buttate dritto per dritto sui ribaltamenti, noi ci siamo fatti sorprendere, ci siamo […] L'articolo Chievo-Inter, Spalletti: “Ci siamo fermati ...

Chievo-Inter - a Perisic risponde l'eterno Pellissier : finisce 1-1 - nerazzurri sempre più lontani dal Napoli : Quaranta anni ad aprile, 175 centimetri, numero 31 sulle spalle e classe da vendere. Sergio Pellissier , che in pieno recupero riesce a pareggiare una gara che sembrava vinta dalla squadra di ...

Serie A : Chievo-Inter 1-1 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Chievo e Inter hanno pareggiato 1-1, nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato a Verona. I nerazzurri erano passati in vantaggio dopo 39' ...

Serie A : Chievo-Inter 1-1 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Chievo e Inter hanno pareggiato 1-1, nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato a Verona. I nerazzurri erano passati in vantaggio dopo 39' ...

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 0-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Serie A : Chievo-Inter 1-1 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Chievo e Inter hanno pareggiato 1-1, nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato a Verona. I nerazzurri erano passati in vantaggio dopo 39' ...

L'Inter viene beffata nel finale : il Chievo impone l'1-1 al 91' : L' Inter di Luciano Spalletti si fa beffare nel finale dal redivivo Chievo Verona di Mimmo Di Carlo che da quando è arrivato sembra essersi ritrovato. I clivensi, dopo aver imposto lo 0-0 al Napoli, ...

Chievo-Inter 1-1 - Pellissier replica a Perisic. Parma-Bologna 0-0 : TORINO - Non basta il gol di Perisic all'Inter per infilare la seconda vittoria consecutiva dopo quella con l'Udinese: una zampata al 91' dell'eterno Pellissier, bravo a sfruttare la sponda di ...

Serie A - Chievo-Inter 1-1 : Perisic non basta - Pellissier pareggia nel recupero : C'è voluto un gol nel recupero per regalare quelle emozioni mancate per buona parte del match. L'Inter non riesce a strappare sulle inseguitrici, e rimane impantanata nelle sabbie mobili di Verona ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

Chievo-Inter 1-1 : Perisic torna al gol ma Pellissier pareggia Milan-Fiorentina 0-1 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Chievo-Inter 1-1 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : CHIEVO INTER 1-1, LE Pagelle – L’Inter in pieno recupero di secondo tempo do tempo si fa beffare e sottrarre la vittoria dal Chievo. A regalare il gol del pareggio agli uomini di Domenico Di Carlo, che così resta imbattuto dopo 5 partite e 5 pareggi ottenuti da quando è sulla panchina dei clivensi. Arriva […] L'articolo Chievo-Inter 1-1: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Al 90esimo il Chievo ferma l’Inter sull’1-1 : Pellissier al 90esimo Dopo il Napoli, il Chievo ferma anche l’Inter. I veneti bloccano l’Inter sull’1-1 grazie a un gol di Pellissier al novantesimo. I nerazzurri di Spalletti stavano vincendo 1-0, con gol di Perisic. A questo punto, a due giornate dalla fine del girone d’andata, il Napoli ha otto punti di vantaggio sull’Inter terza in classifica. Il 26 dicembre il posticipo del boxing day sarà proprio ...