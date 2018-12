Chievo-Inter LIVE | calcio d’inizio

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter Diretta 0-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

LIVE Chievo-Inter in DIRETTA : 0-0 : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Inter, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca allo stadio Bentegodi di Verona. La situazione di classifica è praticamente opposta per le due formazioni: il Chievo è ultimo a quota 4 punti, per effetto della combinazione della penalizzazione (-3) e dei sette pareggi senza vittorie, mentre l’Inter è terza con 32 punti, in una ...

Chievo-Inter LIVE - le formazioni ufficiali : Spalletti ritrova Nainggolan - Di Carlo senza Birsa : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, ...

Diretta Chievo-Inter e Parma-Bologna dalle 18 : formazioni ufficiali e dove vederle in tv : TV : Sky Sport 253. Diretta Chievo-Inter Diretta Parma-Bologna Diretta Chievo Inter parma Bologna Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

LIVE Chievo-Inter in DIRETTA e tempo reale : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Inter, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca allo stadio Bentegodi di Verona. La situazione di classifica è praticamente opposta per le due formazioni: il Chievo è ultimo a quota 4 punti, per effetto della combinazione della penalizzazione (-3) e dei sette pareggi senza vittorie, mentre l’Inter è terza con 32 punti, in una ...

Chievo-Inter : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Chievo-Inter, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

L’Inter fa visita al Chievo : ecco dove vedere la partita in Tv : Archiviate le partite del pomeriggio, la 17esima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Chievo e Inter, due formazioni che si provano in una posizione di classifica decisamente diversa ma pronti a giocarsela fino alla fine. I locali cercano il primo successo della gestione Di Carlo, allenatore arrivato da quattro gare che ha […] L'articolo L’Inter fa visita al Chievo: ecco dove vedere la partita in Tv è stato realizzato da ...

C'è l'Inter - che guerra Chievo - elmo e corazza per prendersi il sogno : Sempre più in alto, sempre in salita, seguendo il movimento di un'asticella che viaggia in impennata perenne. Duro, anzi durissimo, è il cammino del Chievo, costretto ad accelerare, obbligato ad ...

Chievo - Meggiorini : "Spero di segnare ancora contro l'Inter" : E' ancora legato a qualcuno del mondo nerazzurro? "Il primo contratto da professionista l'ho firmato con Ausilio. Rivedo sempre volentieri il direttore, perché è stata una figura importante per la ...

Inter - Nainggolan torna titolare : col Chievo cerca la svolta : Il Ninja doveva spaccare il mondo in nerazzurro ma finora ha girato a marce ridottissime. Prima l'infortunio alla coscia durante la preparazione estiva che gli ha fatto saltare praticamente tutte le ...

Chievo-Inter - probabili formazioni : Nainggolan dal 1' minuto : CHIEVO INTER probabili formazioni – Luciano Spalletti ha bisogno di rimettere in moto la propria squadra. La vittoria di San Siro con l’Udinese ha mosso la classifica ma la prestazione ha lasciato molto a desiderare. All’orizzonte c’è il big match di Santo Stefano con il Napoli di Carlo Ancelotti, non c’è tempo per gli esperimenti. […] L'articolo Chievo-Inter, probabili formazioni: Nainggolan dal 1′ ...

Chievo-Inter : Pagelle - Highlights e tabellino del match : CHIEVO INTER Pagelle – Luciano Spalletti ha bisogno di rimettere in moto la propria squadra. La vittoria di San Siro con l’Udinese ha mosso la classifica ma la prestazione ha lasciato molto a desiderare. All’orizzonte c’è il big match di Santo Stefano con il Napoli di Carlo Ancelotti, non c’è tempo per gli esperimenti. Il […] L'articolo Chievo-Inter: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie ...

Chievo-Inter - orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming : Per la Serie A di calcio è tempo di entrare nella 17^a giornata, dove l’Inter di Luciano Spalletti farà visita al Chievo Verona di Domenico Di Carlo, a caccia di punti importantissimi per consolidare il terzo posto, e provare l’assalto al Napoli, distante appena sei lunghezze. La sfida si svolgerà oggi (sabato 22 dicembre) alle ore 18, presso lo Stadio Bentegodi di Verona, e sarà trasmessa in tv in esclusiva da Sky sul canale Sky ...

Chievo-Inter - le probabili formazioni : Per l'Inter, l'imperativo è non perdere il passo del Napoli a pochi giorni dallo scontro diretto che i nerazzurri potranno disputare a San Siro: un'ottima occasione, dunque, per provare a ridurre il ...