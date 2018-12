Chievo-Inter | a Perisic risponde l' eterno Pellissier | finisce 1-1 | nerazzurri sempre più

Serie A : Chievo-Inter 1-1 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Chievo e Inter hanno pareggiato 1-1, nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato a Verona. I nerazzurri erano passati in vantaggio dopo 39' ...

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 0-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

L'Inter viene beffata nel finale : il Chievo impone l'1-1 al 91' : L' Inter di Luciano Spalletti si fa beffare nel finale dal redivivo Chievo Verona di Mimmo Di Carlo che da quando è arrivato sembra essersi ritrovato. I clivensi, dopo aver imposto lo 0-0 al Napoli, ...

Chievo-Inter 1-1 - Pellissier replica a Perisic. Parma-Bologna 0-0 : TORINO - Non basta il gol di Perisic all'Inter per infilare la seconda vittoria consecutiva dopo quella con l'Udinese: una zampata al 91' dell'eterno Pellissier, bravo a sfruttare la sponda di ...

Serie A - Chievo-Inter 1-1 : Perisic non basta - Pellissier pareggia nel recupero : C'è voluto un gol nel recupero per regalare quelle emozioni mancate per buona parte del match. L'Inter non riesce a strappare sulle inseguitrici, e rimane impantanata nelle sabbie mobili di Verona ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

Chievo-Inter 1-1 : Perisic torna al gol ma Pellissier pareggia Milan-Fiorentina 0-1 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Chievo-Inter 1-1 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : CHIEVO INTER 1-1, LE Pagelle – L’Inter in pieno recupero di secondo tempo do tempo si fa beffare e sottrarre la vittoria dal Chievo. A regalare il gol del pareggio agli uomini di Domenico Di Carlo, che così resta imbattuto dopo 5 partite e 5 pareggi ottenuti da quando è sulla panchina dei clivensi. Arriva […] L'articolo Chievo-Inter 1-1: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Al 90esimo il Chievo ferma l’Inter sull’1-1 : Pellissier al 90esimo Dopo il Napoli, il Chievo ferma anche l’Inter. I veneti bloccano l’Inter sull’1-1 grazie a un gol di Pellissier al novantesimo. I nerazzurri di Spalletti stavano vincendo 1-0, con gol di Perisic. A questo punto, a due giornate dalla fine del girone d’andata, il Napoli ha otto punti di vantaggio sull’Inter terza in classifica. Il 26 dicembre il posticipo del boxing day sarà proprio ...

Chievo Verona e Inter non vanno oltre l'1-1 - le pagelle : Perisic il migliore : Si è appena concluso il match del Bentegodi tra Chievo Verona ed Inter con il pari tra le due squadre per 1-1 e i gol messi a segno da Ivan Perisic al 40' su assist di Danilo D'Ambrosio e il pareggio nel finale di Pellissier nel finale, al 91'. Con questo pari la squadra di Luciano Spalletti sale a trentatré punti in classifica, portandosi a più sei sul Milan, scivolato al quinto posto dopo la sconfitta subita oggi contro la Fiorentina. I ...

Highlights Chievo-Inter 1-1 VIDEO - gol e sintesi della partita. Pellissier risponde nel recupero a Perisic : Una partita all’ultimo respiro. 1-1 allo Stadio “Bentegodi” di Verona tra Chievo e Inter. I nerazzurri, in vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete di Ivan Perisic non sono riusciti a mantenere il vantaggio, subendo la sorprendente marcatura del fanalino di coda di questo campionato firmata da Sergio Pellissier. E così gli uomini di Luciano Spalletti perdono punti importanti dal Napoli secondo e debbono guardarsi alle ...