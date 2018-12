Chievo-Inter 1-1 | Pagelle | Highlights e tabellino del match

Serie A - Chievo-Inter 1-1 : Perisic non basta - Pellissier pareggia nel recupero : C'è voluto un gol nel recupero per regalare quelle emozioni mancate per buona parte del match. L'Inter non riesce a strappare sulle inseguitrici, e rimane impantanata nelle sabbie mobili di Verona ...

Highlights Chievo-Inter 1-1 VIDEO - gol e sintesi della partita. Pellissier risponde nel recupero a Perisic : Una partita all’ultimo respiro. 1-1 allo Stadio “Bentegodi” di Verona tra Chievo e Inter. I nerazzurri, in vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete di Ivan Perisic non sono riusciti a mantenere il vantaggio, subendo la sorprendente marcatura del fanalino di coda di questo campionato firmata da Sergio Pellissier. E così gli uomini di Luciano Spalletti perdono punti importanti dal Napoli secondo e debbono guardarsi alle ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter finisce 1-1 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

