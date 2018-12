Chievo-Inter 1-1 | le pagelle di CalcioWeb GALLERY ...

Highlights Chievo-Inter 1-1 VIDEO - gol e sintesi della partita. Pellissier risponde nel recupero a Perisic : Una partita all’ultimo respiro. 1-1 allo Stadio “Bentegodi” di Verona tra Chievo e Inter. I nerazzurri, in vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete di Ivan Perisic non sono riusciti a mantenere il vantaggio, subendo la sorprendente marcatura del fanalino di coda di questo campionato firmata da Sergio Pellissier. E così gli uomini di Luciano Spalletti perdono punti importanti dal Napoli secondo e debbono guardarsi alle ...

Chievo stoppa Inter - pari Parma-Bologna : 19.57 La beffa per l'Inter si materializza al 91', quando Pellissier supera Handanovic in pallonetto sul lancio di Stepinski e fissa l'1-1 fra il Chievo e i nerazzurri. Che erano andati in vantaggio al 39' con Perisic, ben liberato da D' Ambrosio. Sorrentino ferma due volte Icardi a tu per tu, Handanovic è bravissimo su Pellissier (che però si rifarà) Inter sempre terza, Napoli più lontano. Si apre col palo di Siligardi Parma-Bologna, ma la ...

Chievo-Inter LIVE : crescono i clivensi - nerazzurri a rischio [VIDEO] : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. 70′ – Molto meglio il Chievo ...

Chievo-Inter LIVE : clamorosa palla gol fallita da Icardi [VIDEO] : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. 56′ – Icardi! Gran contropiede ...

Chievo-Inter LIVE : nerazzurri in vantaggio all’intervallo [VIDEO] : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. 45′ – Joao Mario! Si è acceso ...

Chievo-Inter - le indicazioni di calciomercato di Marotta : Si sta giocando la gara di campionato tra Chievo ed Inter, prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Sky Sport: “È normale che ci sia la massima concentrazione. Sappiamo che il Chievo sta attraversando un momento di forma, rischia di metterci in difficoltà. Il mercato di Gennaio offre poco a livello di qualità. Sarà molto difficile trovare giocatori giusti da prendere in questa sessione. L’obiettivo ...

Chievo-Inter LIVE : finalmente Perisic - i nerazzurri sono avanti [VIDEO] : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. 39′ – Perisic! Il croato torna ...

Chievo-Inter LIVE : grande occasione per Icardi : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. 28′ – Icardi! Cross di ...

Chievo-Inter LIVE : calcio d’inizio : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. 1′ – calcio d’inizio al ...