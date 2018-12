Chi vince la sfida tra Zingaretti e Martina nei gruppi parlamentari

Hell's Kitchen Italia 2018/ Diretta e vincitore : Chi vincerà il cooking show più "crudele" della televisione? : Hell's Kitchen Italia 2018, Diretta e vincitore: Nicola, Mayla, Michela e Ginevra si contendono la vittoria, ospiti Yannick Alléno e Andreas Caminada.

Einar vince la prima tornata di Sanremo Giovani. Tra i big in gara CristicChi - Motta - Bertè e Ghemon : Il vincitore della prima tornata di Giovani, ben dodici, che hanno gareggiato ieri sera davanti al pubblico di Raiuno è Einar che ha battuto gli agguerritissimi e dotatissimi Federica Abbate e i Deschema. Dopo aver sfiorato la vittoria alla scorsa edizione di Amici Einar convince anche la giuria capitanata da Claudio Baglioni e quella degli esperti...

Juventus - Dybala : “Puntiamo a vincere tutti i titoli per cui gioChiamo” : Intervistato da Otro, Paulo Dybala, trequartista della Juventus, ha parlato del suo arrivo in Italia, vale a dire del suo trasferimento al Palermo: “Non credevo che tutto ciò potesse accadere così velocemente. Ho debuttato a 17 anni, dopo soli sei mesi hanno detto che mi volevano in Europa e potevo partire. Quando mi dissero: ‘Il […] L'articolo Juventus, Dybala: “Puntiamo a vincere tutti i titoli per cui giochiamo” ...

Juve - MarChisio sulla Champions League : 'Quest'anno ha la consapevolezza di poter vincere' : Per la Juventus nessun giocatore è indispensabile, perchè ciò che conta è raggiungere gli obiettivi fissati per la stagione. Seguendo questa filosofia, in estate Claudio Marchisio, dopo essere stato svezzato e cresciuto nell'ambiente bianconero, è stato invitato a cambiare aria. Il centrocampista, dopo la rescissione, si è trasferito allo Zenit San Pietroburgo dove, nonostante non giochi con continuità, rappresenta un punto fermo per i russi, ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Gino Caviezel vince il SuperG masChile. Ottavo Alexander Prast : Lo svizzero Gino Caviezel ha vinto il SuperG di Coppa Europa a Zauchensee. Il velocista elvetico ha chiuso con il tempo di 1’10”02, precedendo di cinque centesimi il connazionale Stefan Rogentin e il francese Roy Piccard, entrambi secondi a pari merito. Distacchi davvero risicati tra gli atleti, visto che in quarta posizione a 9 centesimi ci sono i due austriaci Stefan Babinsky e Raphael Hasser, che si posizionano entrambi in quarta ...

Chi vince e chi perde nella manovra che ridisegna gli equilibri del Paese : I risultati dall’esecutivo alle parti sociali. In ombra i big della maggioranza. Nel braccio di ferro con Bruxelles riprendono quota i ministri tecnici

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Con il Milan per vincere» : FIRENZE - "La vittoria con l' Empoli ci aiuta, venivamo da tre mesi non facili, tanti pareggi e senza vittorie" . Federico Chiesa , a margine di un evento organizzato da Save the Children, ha fatto il ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali - Tom Dumoulin - Simon Yates e Valverde. Chi è il favorito per la vittoria? Che parata di big : Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Simon Yates, Alejandro Valverde, Mikel Landa. Un parterre da urlo per il Giro d’Italia 2019: manca una settimana a Natale e già sappiamo che questi cinque fenomeni parteciperanno alla Corsa Rosa con l’obiettivo di vincere la classifica generale, una fetta importante del ciclismo mondiale che conta sarà al via da Bologna il prossimo 11 maggio. Nel Giro di pochi giorni sono arrivate le conferme di queste ...

'Caso Italia' sul tavolo dei commissari Ue domani : per un rinvio della procedura - le 'colombe' dovranno convincere i 'falChi' : Fino a ieri la Commissione europea non doveva nemmeno trattare il caso della manovra economica italiana nella riunione di domani, l'ultima prima della pausa natalizia. E invece oggi, colpo di scena: l'argomento sarà trattato eccome. A Bruxelles resta ancora molto accreditata l'ipotesi di un rinvio della scelta finale sulla procedura di infrazione: non prima del nuovo anno. Ma il collegio dei commissari di domani si annuncia come una ...

Il Ristorante degli Chef - ultima puntata in diretta : Chi vincerà? : Chiusura a dir poco anomala per Il Ristorante degli Chef - e per qualsiasi talent, in generale - visto che trasmette in una sola serata fiume semifinale e finale, per terminare il tutto con una settimana di anticipo. L'ultimo appuntamento con Il Ristorante degli Chef, quindi, va in onda stasera, martedì 18 dicembre, su Rai 2 dalle 21.20 fin quasi alle 2 di notte.prosegui la letturaIl Ristorante degli Chef, ultima puntata in diretta: chi ...

Programmazione territoriale - Chiuso il progetto da 75 milioni per la rete metropolitana del nord Sardegna. Pigliaru e Paci : idea vincente ... : ... progetti e iniziative, potenziando fortemente i servizi e favorendo innovazione sociale e sviluppo competitivo, e coinvolgendo i protagonisti del mondo istituzionale e economico-sociale nella ...

Pallamano - Serie A masChile 2018/2019 : Bolzano vince col brivido - cade Conversano : La Serie A di Pallamano maschile è sempre più nel segno del Bolzano, che soffre oltremodo in casa del Cingoli, acciuffando la vittoria solamente negli ultimi secondi per 25-24, rimanendo imbattuta in un campionato pieno di sorprese. Dietro di loro resiste il Cassano Magnago, capace di sconfiggere 19-18 la Ego Siena al PalaEstra, con 5 reti del bomber Alessio Moretti, mentre il Pressano si aggiudica il big match contro Trieste per 28-20, ...