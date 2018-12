Cesare Cremonini e Federica Masolin | solo un' amicizia? Triangoli a Sky | il cantante è

Kashmir-Kashmir è il nuovo singolo di Cesare Cremonini nella versione per pianoforte e voce : il video e il testo : Kashmir-Kashmir è il terzo estratto dall'album "Possibili scenari per pianoforte e voce" (2018) di Cesare Cremonini, dopo Possibili scenari e Poetica. Il disco, come dice il titolo, è una rivisitazione dei brani del precedente album "Possibili scenari" eseguiti solamente con il pianoforte. Il risultato è una tracklist intensa e malinconica, ma Kashmir-Kashmir è l'eccezione. La versione originale era un brano a metà tra la disco e il rock, con ...

Roberto Bolle con Cesare Cremonini in Danza con me 2019/ Foto : 'iniziamo l'anno col passo giusto' : Roberto Bolle e Cesare Cremonini protagonisti di Danza con me 2019, in onda martedì 1° gennaio, in prima serata su Raiuno: 'iniziamo con il passo giusto'.

Danza con Me di Roberto Bolle su Rai1 il 1 gennaio 2019 : Cesare Cremonini e Stefano Accorsi tra gli ospiti : Danza con Me di Roberto Bolle su Rai1 il 1 gennaio 2019: ancora una volta, la rai inaugura la programmazione del nuovo anno con Roberto Bolle, l'“Étoile dei due mondi”. Sul palco tanti ospiti italiani del mondo della Danza, dello spettacolo e della musica. A Danza con Me di Roberto Bolle ci saranno Alessandra Ferri e Cesare Cremonini, Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi ma anche Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco ...

Cesare Cremonini abbraccia Federica Masolin - i fan ci ricamano su : la verità sull’ambiguo post del cantante : Cesare Cremonini e Federica Masolin stanno insieme? Il post social del cantante italiano fa incuriosire i fan, ma tra i due potrebbe esserci solo un’amicizia speciale Cesare Cremonini, attualmente in tour con il suo Cremonini Live 2018, è stato protagonista di ben tre date a Milano. Il successo registrato dal cantante italiano al Mediolanum Forum di Assago, come anche nel resto di Italia, ha reso un’idea di quanto il cantautore ...

Cesare Cremonini abbraccia Federica Masolin. C'è del tenero? : Ultimato il tour del 2018, il cantante bolognese ringrazia i 330mila fan accorsi, lo staff ed una persona speciale...

Gli album e i singoli certificati ai FIMI Awards questa settimana - da Laura Pausini a Cesare Cremonini e Sfera Ebbasta : Torna l’appuntamento con i FIMI Awards e oggi, 17 dicembre, sono tante le certificazioni per gli album e per i singoli che hanno raggiunto almeno 25.000 copie vendute. Tra gli album non può passare inosservata la regina del pop Laura Pausini, che ha da poco vinto un ennesimo Grammy ed è attualmente impegnata con il progetto insieme al collega e amico Biagio Antonacci: con il suo album Fatti sentire guadagna il doppio disco di platino dopo il ...

Doppietta di Cesare Cremonini a Roma l’11 e 12 dicembre : scaletta - orari e biglietti in prevendita : In dirittura d'arrivo col suo tour intitolato semplicemente Live 2018, Cesare Cremonini a Roma affronta una Doppietta prima di concludere la sua avventura live tornando in scena a Milano, con la grande chiusura il 16 dicembre al Mediolanum Forum. Martedì 11 e mercoledì 12 dicembre il cantautore è sul palco del PalaLottomatica, in zona Eur a Roma, con lo spettacolo dedicato al suo ultimo album Possibili Scenari di cui è appena uscita a ...

Simpatico e autoironico - Cesare Cremonini incanta Acireale : sul palco è una festa - con un pensiero alle vittime di Ancona : Non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo, profondo, emozionante, divertente e comico: Cesare Cremonini incanta Acireale nella sua tappa siciliana del CremoniniLIVE Un artista a 360 gradi, un uomo completo, sensibile, Simpatico e autoironico, spassoso e divertente: Cesare Cremonini ha letteralmente incantato Acireale con la sua tappa siciliana del Tour CremoniniLIVE. Il cantante bolognese ha fatto ballare tutto il pubblico ...

La recensione di Possibili scenari per pianoforte e voce di Cesare Cremonini - un disco da ascoltare ad occhi chiusi : Avorio, respiro e parole restano indelebili, quando termina la riproduzione di "Possibili scenari per pianoforte e voce" di Cesare Cremonini, l'album che veste di intimità "Possibili scenari", disco uscito nel 2017. Una riedizione, un cambio d'abito che l'ex Lùnapop ha ritenuto necessario per offrire al pubblico un ascolto più attento e acustico, senza batterie, effetti e altri suoni che potrebbero distrarre e alterare la chiave di lettura. ...

Cesare Cremonini : 'Mettete in tasca i telefonini'/ L'appello al concerto di Eboli stupisce i fan - lui spiega - IlSussidiario.net : Cesare Cremonini, durante il suo concerto a Eboli, lancia un appello ai fan: 'Mettete in tasca i telefonini e ballate insieme a me!'

Cesare Cremonini : "Mai avrei pensato di costruire qualcosa di così grande" : Quasi due ore e mezza di musica, ventiquattro canzoni che hanno ripercorso una carriera ormai ventennale: dalla più recente 'Possibili scenari', senza dimenticare gli inizi, ovvero i Luna Pop, con il tormentone '50 Special' oppure 'Marmellata #25'. Cesare Cremonini ha chiuso ieri il suo 'tour nel tour' bolognese, con la terza serata consecutiva alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno."Mi ricordo quando camminavo sotto i portici di questa ...

Cesare Cremonini fa gli auguri al neo papà Ballo : FOTO , , e a ridosso dell'uscita - il 7 dicembre - del nuovo album ' Possibili Scenari per pianoforte e voce ', la versione piano e voce dell'ultimo album di inediti. E non è mancata una sorpresa nel ...