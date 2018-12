Centrale Snam Sulmona | il WWF e Legambiente presentano ricorso al Tar

abruzzo24ore.tv

: RT @newstown_aq: Centrale #Snam a #Sulmona: presentato #ricorso di @WWF e @LegambienteAbru - NelloAvellani : RT @newstown_aq: Centrale #Snam a #Sulmona: presentato #ricorso di @WWF e @LegambienteAbru - newstown_aq : Centrale #Snam a #Sulmona: presentato #ricorso di @WWF e @LegambienteAbru -

(Di sabato 22 dicembre 2018) L'Aquila - WWF ehanno presentato questa mattina in una conferenza stampa il proprioal TAR in appoggio a quelli presentati dagli enti pubblici, Comune die Regione in primis, contro ladi spinta (con il connesso metanodotto) chevorrebbe realizzare in zona sismica 1 nonostante l’opposizione di cittadini e istituzioni. Il delegato Abruzzo del WWF Luciano Di Tizio, il presidente regionale diGiuseppe Di Marco e l’avv. Francesco Paolo Febbo, che ha curato il, pur evitando di entrare nei dettagli, hanno illustrato alcune delle criticità segnalate nelal TAR. Tra queste sono state evidenziate in particolare:  La non strategicità dell'opera: secondo lo scenario della Ue nel 2030, se venissero realizzate tutte le infrastrutture programmate, la capacità delle importazioni di metano in Europa ...