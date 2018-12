Cardiff-Man United 1-5

Leicester - trasferta a Cardiff in pullman per le Foxes : Il Leicester tornerà in campo per la decima giornata di Premier League contro il Cardiff. Vardy e compagni affronteranno la trasferta gallese percorrendo in pullman i 239 chilometri che separano le due città. Secondo gli inglesi di Sky Sports, le Foxes hanno declinato la possibilità di raggiungere Cardiff in aereo perché ciò avrebbe denotato mancanza di sensibilità dopo quanto occorso al proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, scomparso in ...