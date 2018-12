meteoweb.eu

: RT @SkyTG24: Capodanno, circolare Viminale: niente botti in piazze e aree a rischio - IlBlogdiAndre : RT @SkyTG24: Capodanno, circolare Viminale: niente botti in piazze e aree a rischio - OkayRogerPasso : #Capodanno #Viminale niente botti in piazze e aree a rischio. - MattiaGallo17 : RT @SkyTG24: Capodanno, circolare Viminale: niente botti in piazze e aree a rischio -

(Di sabato 22 dicembre 2018) In occasione delle festività, ilha trasmesso una circolare ai prefetti per evitare i rischi connessi all’uso dei, sollecitando i sindaci a svolgere “a livello locale, attraverso i più efficaci mezzi di comunicazione, ogni opera di sensibilizzazione per un uso consapevole degli articoli pirotecnici“. In particolare, si legge nella circolare, “i cittadini potranno essere invitati a non utilizzare o a limitare al massimo l’utilizzo dei ‘’ privilegiando, viceversa, l’impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali quelli, ad esempio, che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti“. “Appare opportuno rivolgere ai consumatori di tali articoli un forte appello a un uso consapevole degli stessi che presupponga l’adozione di tutte le cautele gli accorgimenti ...