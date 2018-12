Capodanno | spray al peperoncino vietato in molte città Salvini | “Sbagliato | circolare

Capodanno - stop allo spray al peperoncino in diverse città : ... Daniele Leodori, ha inviato a tutti i sindaci delle province del Lazio a seguito dell'escalation dei gravi episodi di cronaca in cui l'abuso dello spray al peperoncino ha creato allarme sociale e ...

Capodanno 2019 - vietato lo spray al peperoncino in molte delle piazze italiane : Arma di autodifesa o pericoloso strumento di morte? Dopo la tragedia alla discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo e la ressa scatenatasi in piazza a Torino, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, lo spray al peperoncino è salito sul banco degli imputati. Sempre più spesso infatti viene fatto un uso criminale delle bombolette che rilasciano sostanze urticanti. Bande di piccoli delinuenti le adoperano per commettere ...

