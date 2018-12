Caos sugli Ncc a Roma | i tassisti bloccano il servizio a Termini e Fiumicino

Parigi nel Caos - scontri tra Gillet gialli e Polizia sugli Champs D'Elysees : La città di Parigi è ormai nel caos, i Gillet gialli stanno continuando la loro protesta contro il Governo francese a causa del caro carburanti. La Polizia è schierata su tutta la via principale della Capitale, ed in assetto antisommossa. Quella che si sta scatenando in Francia si potrebbe paragonare quasi a una guerra civile. Sono terribili le immagini che arrivano dalla capitale francese, con gli Champs D'Elysees letteralmente presi d'assalto, ...