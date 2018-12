Calciomercato | maxi offerta del Psg per un gioiello del Napoli

calcioweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) Dopo la rottura con Rabiot, che non prolungherà il proprio contratto con il Paris Saint Germain, lo sceicco Al Khelaifi si tuffa nel mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Stando al Corriere dello Sport, i parigini sarebbero interessati ad Allan, motorino del centrocampo del. Nei giorni scorsi, l'agente del brasiliano avrebbe incontrato il ds azzurro Giuntoli per comunicare l'interesse del club francese, che è deciso a sborsare 50 milioni. Quasi inesistenti i margini per condurre in porto la trattativa a gennaio: Ancelotti ha dichiarato che ilnon si muoverà nella prossima finestra di mercato. Più realistico che il Psg abbia cominciato a lavorare in vista dell'estate.