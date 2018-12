Calciomercato Juventus | possibile colpo Ndombelé a gennaio RUMORS

Calciomercato Juventus - rivoluzione in difesa : interessano de Ligt e Todibo (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Uno degli obiettivi principali del club bianconero è quello di rinnovare la difesa, visto il fatto che la maggior parte degli elementi che compongono il reparto difensivo bianconero hanno superato i trent'anni. Inoltre, come riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", Mehdi Benatia potrebbe essere ceduto a gennaio. Su di lui, infatti, ci ...

JUVENTUS ROMA - DI FRANCESCO 'DOVREMO ESSERE PERFETTI'/ 'Necessario tornare sul Calciomercato' : Eusebio Di FRANCESCO non ha dubbi, in vista di JUVENTUS ROMA toglierebbe Mandzukic alla squadra di Allegri. Sottolinea: 'Vorrei avere 11 Mandzukic'

Calciomercato Juventus - dall'Atletico Madrid potrebbe arrivare Filipe Luis : La Juventus sta lavorando con grande attenzione alla prossima sessione di Calciomercato invernale ma, contestualmente, tiene d'occhio alcune situazioni che potrebbero concretizzarsi a giugno. Il club bianconero, infatti, è attento a tutte le occasioni che si presentano sul mercato e dopo il colpo Cristiano Ronaldo potrebbero arrivare altri top player nella prossima sessione estiva. Il club bianconero sta seguendo due big del Real Madrid, Isco ...

Calciomercato Juventus - Real Madrid e PSG pensano ad Allegri per giugno (RUMORS) : Nel mondo del calcio ha fatto grande notizia l'esonero di José Mourinho. Il Manchester United ha deciso di dare il benservito al tecnico portoghese, dopo un avvio di stagione davvero disastroso (il peggiore da ventotto anni, per quanto riguarda la storia del club britannico). Il posto di Mourihno è stato preso da Ole Gunnar Solskjaer, l'uomo che regalò la Champions League al Manchester United nel 1999 contro il Bayern Monaco. A Mourinho andranno ...

Calciomercato Inter - sfida alla Juventus per Tonali - Andersen e Todibo : Calciomercato Inter – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno […] L'articolo Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Tonali, Andersen ...

Calciomercato - il Manchester United bussa in casa Juventus : i dettagli : Manchester United alle prese con una sessione di Calciomercato dalla quale potrebbero arrivare innesti importanti per Ole Gunnar Solskjaer Il Manchester United bussa in casa Juventus per tentare di risollevarsi anche grazie al Calciomercato. Ole Gunnar Solskjaer ha preso il posto di Mourinho in panchina, ma la rosa dei Red Devils costruita dal portoghese ha senz’altro delle lacune molto evidenti. Proprio per questo la società ...

Calciomercato Juventus - il Manchester United vorrebbe Douglas Costa a gennaio (RUMORS) : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero si sta muovendo in entrata, dal momento che sta cercando un centrocampista di qualità per rinforzare la linea mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. In questi giorni si stanno acCostando vari nomi al club bianconero, come Paul Pogba del Manchester United, Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, Isco del Real Madrid e Sergej Milinkovic-Savic della ...

Calciomercato Juventus - Marchisio : “Ecco perché me ne sono andato” : Calciomercato Juventus, Marchisio TRA PASSATO E PRESENTEL’addio, inaspettato, nell’ultimo giorno di mercato estivo. Claudio Marchisio è stata per anni una delle bandiere della Juventus: bianconero sin dalla giovane età, quando ha percorso tutto l’iter delle giovanili per arrivare in prima squadra. Claudio Marchisio ha lasciato dopo una serie di 7 scudetti consecutivi, 4 coppe Italia […] L'articolo Calciomercato Juventus, Marchisio: “Ecco ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Milinkovic-Savic a gennaio (RUMOURS) : La Juventus sta lavorando con grandissima attenzione sul mercato in vista di gennaio. Il club bianconero sta monitorando alcuni dei migliori centrocampisti in circolazione, dal momento che nella prossima sessione di Calciomercato invernale la dirigenza bianconera vorrebbe rinforzare il reparto mediano. Negli ultimi giorni la società bianconera sta seguendo la situazione relativa a Paul Pogba del Manchester United. Il forte centrocampista ...

Calciomercato Juventus - Isco : è braccio di ferro con il Manchester City : Calciomercato Juventus – Isco ormai è sempre più ai ferri corti con il Real Madrid e così molti top club sognano il grande colpo di Calciomercato. Un desiderio che a questo punto potrebbe essere anche a un prezzo di cartellino tutto sommato contenuto per il grande talento di giocatore di cui stiamo parlando. In questo […] L'articolo Calciomercato Juventus, Isco: è braccio di ferro con il Manchester City proviene da Serie A News ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Kean-de Ligt con l'Ajax (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra molto competitiva per il 2019 e avrebbero messo nel mirino de Ligt, forte difensore centrale dell'Ajax. La Juventus avrebbe intenzione di rinnovare il reparto arretrato, che annovera alcuni giocatori che hanno ormai superato i 30 anni (Barzagli, Chiellini, Bonucci e ...

Calciomercato Juventus - Rabiot sfuma : va al Barcellona : Calciomercato Juventus, BEFFA Rabiot CHE VA AL BARCA- L’accordo è stato praticamente raggiunto, si attende solamente l’ufficialità. Niente Juventus per Adrien Rabiot: il centrocampista francese, in rotta col PSG, saluterà la Francia a fine stagione per accasarsi in Spagna, destinazione Barcellona. Il giocatore, scartato da Deschamps durante l’ultimo Mondiale, lascerà i parigini a giugno e […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - possibili ritorni bianconeri da Pogba a Higuain : Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che ha posto la Juventus contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, sembra aver smosso ancor di più le acque del mercato a Vinovo. Certi amori non si dimenticano E' il caso di Paul Pogba, venduto per oltre 100 milioni al Manchester United. Dalla scorsa estate, tra Instagram ed interviste alla stampa inglese, ha più volte dichiarato il suo malcontento. Poca, o meglio assente, l'affinità con ...

Calciomercato Juventus - rottura Rabiot-PSG : CR7 vorrebbe il francese per gennaio (RUMORS) : Sono ore molto importanti per il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando per l'acquisto di un centrocampista di alto livello per gennaio. Uno dei nomi caldi è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese è molto apprezzato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri e dalla dirigenza juventina, che sarebbe disposta a mettere sul piatto circa ottanta milioni di euro per arrivare al suo cartellino. Ora ...