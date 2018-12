Calcio serie A | La Molisana nuova partnership dell' Ac Milan

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati dell'undicesima giornata : Juve campione d'Inverno : La Juventus femminile anticipa i bianconeri di Allegri e si laurea campione d'Inverno prima di Natale. Il successo nell'undicesima giornata di campionato - l'ultima del girone di andata - consegna il ...

Calcio - Serie A 2019 : i risultati del pomeriggio (22 dicembre). La Fiorentina inguaia il Milan - vittoria sofferta per il Napoli : Giornata particolarmente intensa per gli appassionati di Calcio. La 17a giornata della Serie A 2018-2019 si svolge infatti interamente nella oggi, sabato 22 dicembre, con ben dieci partite in programma. In attesa dei due incontri delle 18.00 e dell’atteso posticipo tra Juventus e Roma di questa sera alle 20.30, si sono già concluse sette sfide. Il Napoli fatica ma supera la Spal, mentre il Milan cade in casa con la Fiorentina aggravando la ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : tutto pronto per il Calcio d’inizio : La Serie A scende in campo per la diciassettesima giornata in un pomeriggio che si avvicina a quello di qualche anno fa, con addirittura sei partite in contemporanea. Diverse le sfide interessanti, su tutte Milan-Fiorentina: rossoneri e viola si giocano punti importanti per l’Europa con ambizioni di diverso LIVEllo che però possono mutare in base all’evoluzione del campionato. Stesso discorso per Sassuolo-Torino, due club che ...

Non solo Alvaro Morata. Calciomercato - in Serie A i soliti scarti dall'Inghilterra : Non bidoni, certo, ma giocatori finiti ai margini o in scadenza di contratto nel campionato più ricco del mondo, che fa incetta di talenti per poi masticarli in fretta. In particolare, c' è il Milan ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 22 e 23 Dicembre (Primavera - Serie C) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). La 13° e ultima giornata dell’anno solare 2018 sarà raccontata accendendo le telecamere su 5 campi con la sorpresa di uno speciale ‘Diretta Gol’ domenica mattina in...

Consigli FantaCalcio serie A/ Che formazione schierare? Le dritte per la 17giornata : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 17giornata. Ecco chi schierare nel diciassettesimo turno del campionato , oggi 22 dicembre, .

Calendario Serie A Calcio - gli orari delle partite di oggi e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi (sabato 22 dicembre) si svolgerà la diciassettesima giornata della Serie A di calcio. In questo turno prenatalizio vedremo tutte le dieci partite in programma nello stesso giorno. Si comincia con il lunch match delle 12.30 tra Lazio e Cagliari, con i biancocelesti chiamati a ritrovare i tre punti per uscire dalla crisi. Ben sei partite in programma alle 15.00: Milan-Fiorentina, Napoli-Spal, Empoli-Sampdoria, Genoa-Atalanta, Sassuolo-Torino ...

Calcio a 5 - Serie A 2019 : vittorie nette di Acqua&Sapone e di Pesaro - Maritime ko contro Rieti : E’ andata in archivio l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A di Calcio a 5. I risultati di questo turno sono stati utili anche per andare a delineare il quadro delle qualificate alla prossima Final Eight di Coppa Italia che si terrà dal 16 al 24 marzo 2019. Partiamo dall’anticipo delle ore 15.00 che metteva davvero poco in palio. Acqua&Sapone Unigross e Lazio si sono affrontate al Pala Gems ...

Serie B - 17^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : La Serie B si appresta a scendere in campo per la diciassettesima giornata, la terzultima del 2018. Si inizia stasera alle 21 con Ascoli-Brescia, mentre l’ultima partita del turno si disputerà al “Vigorito” tra Benevento e Crotone, due squadre che un anno fa si giocavano la salvezza in massima Serie. Di seguito i nostri pronostici. Venerdì 21 dicembre, ore 21 Ascoli-Brescia X2+Over 1,5 Sabato 22 dicembre, ore ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : domani la diciassettesima giornata - spicca Juventus-Roma : Siamo vicini al giro di boa. Va quasi a concludersi il girone di andata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019: domani va in scena il classico turno pre natalizio, il diciassettesimo. Un sabato davvero spettacolare: dieci le partite in programma (non eravamo abituati da mesi ormai a seguire tutti i match nello stesso giorno), si parte dalle 12.30 e si conclude alle 21. L’incontro più atteso, quello che spicca agli occhi, è ...

Serie A - 17^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Ultima giornata di Serie A prima di Natale in una versione atipica per il calcio spezzatino che piano piano ha modificato il palinsesto del massimo campionato italiano. Si giocano 10 partite in un’unica giornata, da Lazio-Cagliari delle 12:30 al big match Juventus-Roma delle 20:30. In mezzo anche l’interessante Milan-Fiorentina, con le due squadre che si giocano un posto nell’Europa del prossimo anno, seppur con ambizioni ...

Serie A - sessione di Calciomercato prolungata? “Oggi verrà ufficializzata la richiesta alla FIFA” : Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina ha parlato della possibilità di prolungare la finestra di calciomercato in Serie A “La chiusura del mercato invernale al 31 gennaio? E’ una opportunità che la Federazione ha offerto prestando attenzione a quello che avviene negli altri campionati europei: l’Italia era l’unica nazione dove il calciomercato chiudeva prima di tutti gli altri. Abbiamo dato questa ...

Serie A a Natale? Ancelotti contento dell’innovazione nel Calcio italiano : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato oggi in conferenza stampa della novità relativa al campionato in campo anche a Natale “Cambierà qualcosa nel modo di lavorare in questo periodo natalizio? Cerchiamo di combinare, è un momento importante per tutti e si cerca di combinare l’aspetto lavorativo con quello festivo. Ci alleneremo a Natale e passeremo una parte del pranzo natalizio ognuno nelle proprie case. E’ una bella novità ...