Calcio | i risultati Stasera match clou Juventus-Roma

Calcio - Serie D : Menegazzo - Lala e Pane fermati per una giornata risultati : ... , Cambiaso, Garbini, Muzzi , Savona, , Campagna, D'Iglio, Bani, Ciappellano , Chieri, , Montante, Menabò, Citterio, Gueye , Borgaro Nobis, , Spadafora, Maglie , Pro Dronero, , Bernabino, Scienza, ...

Calciomercato Milan - arrivano le richieste di Gattuso : la dirigenza vuole risultati : Calciomercato Milan – Il Milan di Gattuso è in cerca di un nuovo rinforzo in attacco essendo tramontata l’idea Ibrahimovic. Come ben noto, lo svedese è stato accontentato dai Los Angeles Galaxy e quindi rimarrà in Mls, adesso Leonardo e la dirigenza sono alla ricerca di un nuovo colpo che possa infiammare il tifo […] L'articolo Calciomercato Milan, arrivano le richieste di Gattuso: la dirigenza vuole risultati proviene ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della decima giornata : Dopo il pareggio del Milan in casa contro l'Atalanta, la Juventus di Rita Guarino sapeva di avere la chance di superare proprio le rossonere alla guida della classifica. Alla Dacia Arena di Udine le ...

Serie A Calcio - i risultati di oggi (16 dicembre) : Sassuolo - Sampdoria - Fiorentina vincono e si rilanciano : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio valide per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, precedute dal pareggio a reti bianche tra SPAL e Chievo nel lunch match e in attesa di Cagliari-Napoli e Roma-Genoa che chiuderanno questa domenica. Sassuolo, Sampdoria, Fiorentina hanno vinto e si sono portate rispettivamente in sesta, settima, ottava posizione divise tra loro da appena un punto. Le tre formazioni si confermano in piena ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della decima giornata. Il Milan frena - la Juve tenta il sorpasso a Udine : Campionato sempre più aperto, quindi appuntamento per domenica a partire dalle 12.30 su Sky Sport Serie A dalla Dacia Arena di Udine per Tavagnacco-Juventus . Le bianconere di Rita Guarino con un ...

Risultati Calcio live 13 dicembre 2018 : Ricordiamo che le due partite delle italiane si potranno seguire anche in cronaca diretta. Previste alcune amichevoli tra nazionali under 18 oltre a un paio di posticipi della Serie C italiana. Ma ...

Classifiche Champions League Calcio 2019 : risultati e graduatorie dei gironi : Inizia la Champions League di calcio con la prima fase a gironi: 32 squadre che si daranno battaglia da settembre a dicembre per conquistare i 16 posti per la fase ad eliminazione diretta. Passeranno infatti agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone al termine delle sei giornate che compongono la prima fase. Di seguito tutti i risultati e le Classifiche dei raggruppamenti. I risultati di tutte le partite della prima fase ...

Classifiche Champions League Calcio 2019 : risultati e graduatorie dei gironi : Inizia la Champions League di calcio con la prima fase a gironi: 32 squadre che si daranno battaglia da settembre a dicembre per conquistare i 16 posti per la fase ad eliminazione diretta. Passeranno infatti agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone al termine delle sei giornate che compongono la prima fase. Di seguito tutti i risultati e le Classifiche dei raggruppamenti. I risultati di tutte le partite della prima fase ...

Milan - il programma di Gazidis per tornare in vetta al Calcio mondiale : stadio di proprietà - brand - ma il core business restano i risultati : Ivan Gazidis è pronto a prendere le redini del Milan per riportarlo in vetta al calcio mondiale in poche, ma decisive mosse: il progetto rossonero Il Milan adesso è al completo. Dall’1 di dicembre la società rossonera ha aggiunto al proprio quadro dirigenziale anche il nuovo amministratore delegato, Ivan Gazidis, il quale ha preso il posto di Marco Fassone dopo una gestione disastrosa. L’ex Arsenal dovrà adesso incrementare il ...

Classifiche Champions League Calcio 2019 : risultati e graduatorie dei gironi : Inizia la Champions League di calcio con la prima fase a gironi: 32 squadre che si daranno battaglia da settembre a dicembre per conquistare i 16 posti per la fase ad eliminazione diretta. Passeranno infatti agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone al termine delle sei giornate che compongono la prima fase. Di seguito tutti i risultati e le Classifiche dei raggruppamenti. I risultati di tutte le partite della prima fase ...

Classifiche Champions League Calcio 2019 : risultati e graduatorie dei gironi : Inizia la Champions League di calcio con la prima fase a gironi: 32 squadre che si daranno battaglia da settembre a dicembre per conquistare i 16 posti per la fase ad eliminazione diretta. Passeranno infatti agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone al termine delle sei giornate che compongono la prima fase. Di seguito tutti i risultati e le Classifiche dei raggruppamenti. I risultati di tutte le partite della prima fase ...

Serie A Calcio - 15^ giornata : i risultati di oggi pomeriggio. Udinese-Atalanta 1-3 - tripletta di Zapata! Vince l’Empoli : Si sono disputate tre partite nella domenica pomeriggio valide per la quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, sono andati in scena tre scontri fondamentali per la salvezza e per il centro classifica. Pesantissima vittoria dell’Empoli contro il Bologna (2-1), i felsinei rimangono al terzultimo posto in classifica mentre i toscani risalgono in quattordicesima piazza e respirano un po’. I padroni di casa sbloccano la ...

Classifiche Champions League Calcio 2019 : risultati e graduatorie dei gironi : Inizia la Champions League di calcio con la prima fase a gironi: 32 squadre che si daranno battaglia da settembre a dicembre per conquistare i 16 posti per la fase ad eliminazione diretta. Passeranno infatti agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone al termine delle sei giornate che compongono la prima fase. Di seguito tutti i risultati e le Classifiche dei raggruppamenti. I risultati di tutte le partite della prima fase ...

Classifiche Champions League Calcio 2019 : risultati e graduatorie dei gironi : Inizia la Champions League di calcio con la prima fase a gironi: 32 squadre che si daranno battaglia da settembre a dicembre per conquistare i 16 posti per la fase ad eliminazione diretta. Passeranno infatti agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone al termine delle sei giornate che compongono la prima fase. Di seguito tutti i risultati e le Classifiche dei raggruppamenti. I risultati di tutte le partite della prima fase ...