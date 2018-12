Calabria | uccisi padre e figlio

Blastingnews

: Duplice omicidio in Calabria: uccisi due allevatori - Il Meridio - il_meridio : Duplice omicidio in Calabria: uccisi due allevatori - Il Meridio - OctavianZaki : @bubio123 @AlessiaMorani Perché non lo chiediamo ai 10 gambiani uccisi in Calabria 3 mesi fa? -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Pochi ore fa insi è consumata una terribile tragedia. Uned unsono stati infatti freddati mentre si trovavano all'interno della loro autovettura nel crotonese. I due sarebbero incensurati e non avrebbero nessun legame con la criminalità locale. Sul luogo del ritrovamento dei corpi sono giunte le forze dell'ordine che stanno esaminando tutti i rilievi del caso per poter far partire le indagini. Sempre nel crotonese un altro probabile delitto., due allevatoriall'interno della propria autovettura Un grave fatto di cronaca è accaduto nella giornata di oggi 22 dicembre in, precisamente nel crotonese, nei pressi del comune di Pallagorio, dove uned un, mentre si trovavano all'interno della propria autovettura, un fuoristrada Suzuki, sono statida diversi colpi d'arma da fuoco. Dalle prime informazioni che ci giungono ...