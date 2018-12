Caccia | vice sindaco dell’Avellinese ferito in incidente

Maltempo : Zaia revoca il divieto di Caccia ma non nel Vicentino : Con due decreti, recanti i numeri 141 e 142, siglati venerdì, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia , ha revoca to il divieto temporaneo di caccia e di pesca dilettantistica sportiva per i ...

Maltempo : Zaia revoca divieto Caccia e pesca con eccezioni nel bellunese e vicentino : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Con due decreti, recanti i numeri 141 e 142, siglati in data odierna, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha revocato il divieto temporaneo di caccia e di pesca dilettantistica sportiva per i giorni 3 e 4 novembre 2018. Per quanto riguarda la caccia, il divie