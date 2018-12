Bullismo | in una scuola di Spoltore arriva il primo “bottone scolastico antibullo” per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 dicembre 2018) Può essere fisico, verbale, diretto o indiretto, senza considerare le tempeste d’infamia che si scatenano sui social. Sta di fatto che il, soprattutto nella fascia d’età tra gli 11 e i 14 anni, forse la più delicata in assoluto, è una piaga molto diffusa e molto difficile da socializzare, che lascia ferite invisibili e durature nella psiche di chi lo patisce. Per questo èimportante combatterlo e sconfiggerlo dall’interno, direttamente tra le mura educative della comunità interessata. Nasce con questi presupposti ild’Italia, che sarà attivo dal prossimo 7 febbraio, giornata nazionale contro ilPrima di quella data, saranno formati per un mese intero sul tema e sul corretto utilizzo del dispositivo gli studenti, gli insegnanti e i genitori. Un progetto pilota da 5 mila euro offerto dalla Croce rossa a unamedia di ...