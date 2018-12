Budget USA | nessun accordo | è scattato lo shutdown

finanza-infograficando

(Di sabato 22 dicembre 2018) L'sulamericano non è stato trovato, e alla mezzanotte èlo(alle 6 del mattino ora italiana) che paralizzerà molti uffici federali, almeno nelle attività non considerate essenziali.sulLa tensione era scoppiata sulla richiesta di quasi 6 miliardi di dollari avanzata da Trump per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il Messico. Richiesta che era stata approvata alla Camera (a maggioranza repubblicana) ma non al Senato. Fino alla fine s'è provato a raggiungere un, almeno per finanziare temporaneamente il governo fino agli inizi di febbraio. Ma la Casa Bianca ha rifiutato ogni ipotesi del genere, neppure quando è stato proposto di inserire nelaltre misure di rafforzamento della sicurezza ai confini. Trump, che sembrava aver abbracciato un approccio più flessibile qualche tempo fa, si è invece di nuovo ...