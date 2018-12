Brasile | 01 01 2019

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia ai raggi X. Australia grande fisicità - Brasile genio e sregolatezza : Australia, Brasile e Giamaica: saranno queste le prossime avversarie che l’Italia di Calcio femminile di Milena Bertolini affronterà nei Campionati del Mondo 2019 in Francia, programmati dal 7 giugno al 7 luglio. Nella splendida location de La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Villancourt di Parigi si è deciso il percorso delle Azzurre che, inserite nel gruppo C, inizieranno il loro darsi in campo a Valenciennes contro le ...

Il Brasile ha rinunciato a ospitare la conferenza internazionale sul clima del 2019 : Il governo del Brasile ha rinunciato a ospitare il prossimo incontro annuale sul clima, appena due mesi dopo avere dato la disponibilità per farlo. La scelta è stata annunciata dal governo brasiliano uscente, dopo una consultazione con il comitato per

Formula 1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel “Abbiamo girato bene - non lavoriamo per il 2019” : E’ un Sebastian Vettel speranzoso e fiducioso in vista del weekend dopo le prove libere del GP del Brasile. Il tedesco ha dichiarato (da Gazzetta dello Sport): “Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Oggi abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara”. Al tedesco è stato chiesto se la Ferrari sta già lavorando per il prossimo anno: “Se lavoriamo già per il 2019? No, direi di no“; ...