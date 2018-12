BOLOGNA | PRESA LA BANDA DELLA NUTELLA Fecero sparire 5 tir pieni di vasetti | quattro

Milan - Suso in ripresa : col BOLOGNA ci sarà : Milan, Gennaro Gattuso spera di recuperare al massimo della condizione il suo gioiello Suso in vista della gara col Bologna Milan, arriva qualche spiraglio di luce dopo la serata pessima di ieri ad Atene. Oggi Suso si è allenato e viaggia verso la convocazione per la gara di martedì contro il Bologna. sarà un incontro molto importante per i rossoneri e per Gennaro Gattuso, il quale potrebbe anche rischiare la panchina in caso di flop in ...