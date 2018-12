Blitz dei Gilet gialli al confine italiano - : Duecento manifestanti bloccano l’autostrada a tutti i camion. Le auto passano, ma si registrano forti rallentamenti

Roma : Blitz antidroga dei Carabinieri in zona Cassia - 2 arresti e sequestri cocaina : Roma – I Carabinieri delle Stazioni Roma Prima Porta e RomaCasalotti hanno arrestato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo impegnati nell’attivita’ di contrasto al traffico di droga nelle zone di Roma nord, i Carabinieri sono riusciti ad arrivare ad un 66enne italiano che, fermato per un controllo, e’ stato trovato, nei pressi di una nota zona di spaccio, in possesso di circa 500 ...

Blitz a Miano : trovati armi e droga nel regno dei Lo Russo : Un 19enne di Miano, Napoli, Angelo Pesacane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in seguito a ritrovamento nella sua abitazione di armi e droga. Sono stati i carabinieri del Vomero, del ...

Berlino - Blitz della polizia sulle tracce dei complici del terrorismo : Martedì mattina la polizia tedesca ha fatto irruzione in diversi edifici di Berlino nel corso di un'indagine sul terrorismo di matrice islamica fondamentalista. Secondo quanto rivelato dalle autorità ...

Foibe - Blitz dei "comunisti" alla proiezione del film che racconta la storia di Norma Cossetto : Non c"è critica meno costruttiva di quella dettata dall"odio politico. Il livore ideologico è un sentimento che allontana dalla realtà e dal buon senso. È simile ad una febbre con allucinazioni. E allora può capitare di perdere il controllo e che di fronte allo stupro e all"infoibamento di una ragazza inerme qualcuno arrivi persino a fare spallucce: "Beh, era una fascista".Quella ragazza è Norma Cossetto massacrata a 22 anni dai partigiani del ...

Casamonica - la villa confiscata e rioccupata. Blitz dei carabinieri : La fidanzata del figlio di Giuseppe Casamonica, una ragazza di 19 anni, ha divelto i sigilli e danneggiato la serratura della porta d`ingresso per risistemarsi nella villa della Tuscolana abitata da ...

Mafia - caccia ai complici di Messina Denaro. Blitz dei carabinieri - Castelvetrano sotto assedio : Un fermo e decine di perquisizioni in provincia di Trapani. Arrestato il figlio del capoMafia di Mazara del Vallo morto l'anno scorso

Di Maio - Blitz nella bottega dei pastori : 'Mai pensato di finire sul presepe' : Una visita a sorpresa a San Gregorio Armeno per il vicepremier Luigi Di Maio. Tanti selfie e tanti sorrisi, dopo giorni vissuti sulle montagne russe anche per via della vicenda degli abusi di ...

Fasano - Blitz dei carabinieri : arrestati due brindisini con 1.500 kg di droga : Sorpresi mentre scaricavano un gommone carico di 1.500 kg di droga tra marijuana e hashish. Sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Monopoli due brindisini al termine del blitz – disposto dal Ministero dell’Interno – mirato al contrasto dell’attività dei trafficanti che sfruttano la rotta adriatica per fare approdare sulle coste pugliesi ingenti carichi di droghe provenienti dai Balcani e dall’Albania. ...

Frosinone - fiume Sacco pieno di schiuma : Blitz dei carabinieri forestali nel depuratore : Il fiume Sacco sembra un'enorme vasca da bagno da diversi giorni. Tanta schiuma bianca nelle acque del corso d'acqua ciociaro, che ha lasciato perplessa e preoccupata la popolazione e non solo. Ormai i ciociari conoscono bene quei metri cubi di schiuma, che spesso si presenta quando ci sono piogge abbondanti. In Rete, negli ultimi tempi, sono state postate innumerevoli foto ritraenti il fiume Sacco imbiancato, immagini sconvolgenti che fanno ...

Blitz dei vigili nei terreni di Di Maio padre : sequestrate 3 aree - trovati rifiuti inerti : Il sopralluogo è durato tre ore. Con tre agenti della polizia municipale anche due addetti dell'ufficio tecnico e due rappresentanti della famiglia di Di Maio. Al termine delle verifiche,...

Cappuccino e grappa - poi il Blitz in gioielleria : preso uomo dei Pink Panthers : Arrestato uno dei rapinatori del colpo alla gioielleria in via Pontaccio, a Milano. Due complici ancora ricercati. Video

Blitz antiterrorismo dei Nocs in Sardegna - un arresto : “Progettava attentato chimico” : L’operazione è stata condotta dagli uomini dei Nocs, insieme alle squadre Digos di Nuoro e Cagliari con il coordinamento della Dda di Cagliari. Il presunto terrorista è un 38enne di origine palestinese che secondo l'accusa stava progettando un attentato chimico contro un obiettivo sensibile sull'Isola.Continua a leggere

