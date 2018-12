Bini | Prima il lavoro e le imprese No a politiche assistenzialistiche

Jova Beach Party - il tour su 15 spiagge italiane : prima tappa il 6 luglio - gratis per i bamBini : Parte dalla luna per atterrare sulla spiaggia. Presentando la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, Jovanotti ha raccontato un episodio della sua ...

David Rossi - ritrovati i computer con le email inviate prima di morire : tutto il materiale nelle mani dei caraBinieri : L’hard disk del pc che David Rossi usava nel suo ufficio a Rocca Salimbeni e la copia forense di uno dei due suoi notebook personali: è ciò che martedì 27 novembre la Procura di Siena ha inviato ai carabinieri del Racis per analizzarne il contenuto. L’obiettivo degli inquirenti – come scrive il Corriere di Siena – è la ricerca di elementi utili per ricostruire le ore precedenti alla morte del capo della comunicazione del ...

CaraBinieri - 12 mesi di storia nel calendario : per la prima volta è anti-contraffazione : Il calendario dell'Arma dei Carabinieri è diventato per il Paese un oggetto di culto, e da collezionismo, come dimostra la tiratura che da anni sfiora il milione e mezzo di copie. Un prodotto ...

Ottaviano - prima aggredisce poi tenta di corrompere i caraBinieri - arrestato : I carabinieri di Torre Annunziata, in provincia di Napoli hanno arrestato Felice Nappo, un pregiudicato di 39 anni, per lesioni personali, istigazione alla corruzione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato accusato di avere generato una rissa con alcuni frequentatori di un Bar di Ottaviano e successivamente di avere prima colpito un carabiniere che cercava di bloccare la sua furia e poi di avere cercato di corrompere lo ...

Lo stupore dei bamBini eritrei che vedono per la prima volta la neve : La prima neve è magica per tutti, ma quando qualcuno vede questo miracolo della natura per la prima volta a 7 anni l’effetto è di meraviglia ancora maggiore. È quanto è successo a due bambini eritrei arrivati in Canada come rifugiati. Le immagini riprese dalla donna che ha sponsorizzato il loro arrivo insieme al resto della loro famiglia sono state postate su Twitter e sono diventate ...

Porto San Giorgio. "Giocare con la scienza" - al via lunedì il corso per i bamBini della Primaria De Amicis : I piccoli, accompagnati dal professor Ettore Fedeli e dalle insegnanti, cominceranno un percorso che, attraverso semplici esperimenti, farà scoprire loro che la scienza non è un catalogo di formule ...

Osimo - si sposa in ospedale prima di morire a 56 anni : Teresa era mamma di tre bamBini : sposa in ospedale il compagno per coronare l'amore della sua vita, la vita che si stava spegnendo. Una storia commovente quella dell'osimana Teresa Loiodice , morta a 56 anni. prima che la malattia ...