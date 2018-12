Bimba di 5 anni muore soffocata da un wurstel dopo 3 giorni di agonia

Glasgow - Bimba di 2 anni lasciata morire di fame fra la sporcizia : Una morte orribile quella della piccola Lauren Wade , trovata in fin di vita in un appartamento di Glasgow, Scozia. La bambina, di soli due anni, è letteralmente morta di fame nella totale ...

Bimba di 5 anni soffocata da un würstel - morta dopo 3 giorni di agonia : Non ce l’ha fatta la piccola Matilde, 5 anni: è bastato un boccone di traverso, un colpo di tosse, dopo una passeggiata con mamma, papà e la sorellina di 2 anni alla ricerca di regali. Lunedì scorso la Bimba si trovava in auto con i familiari, quando, avendo fame, ha addentato un rustico e un pezzetto di würstel le è andato di traverso: i genitori si sono precipitati a soccorrerla e hanno tentato ogni manovra per farle espellere il ...

Bimba di 23 mesi morta nascosta in una valigia : condannati a 6 anni i genitori : È stata riconosciuta colpevole di omicidio colposo la coppia che in Svizzera aveva lasciato morire la figlioletta di 23 mesi, nascondendo poi il corpicino in una valigia. Il Tribunale distrettuale di ...

Sposa il papà in ospedale : esaudito il desiderio della Bimba di 4 anni malata di leucemia : Ha voluto Sposare il suo unico, grande eroe. L'uomo che le tiene sempre la mano mentre affronta le durissime terapie contro la leucemia. Una bambina cinese di 4 anni, Yaxin, ricoverata in un ospedale ...

Anziano muore e lascia alla Bimba dei vicini un sacco pieno di regali per i prossimi 14 anni : La storia dell'87enne Ken Watson e della famiglia di vicini che dopo la morte del pensionato si è vista recapitare un sacco pieno di regali: l'Anziano aveva messo insieme i regali per la loro piccola bambina per i prossimi 14 anni.Continua a leggere

India : Bimba di 3 anni abusata dal custode dello stabile dove vive - è in pericolo di vita : Una vicenda tanto raccapricciante quanto grave, segnata ancora una volta dalla violenza sessuale e fisica nei riguardi di una bambina assolutamente innocente, si è verificata in India, a New Delhi. L'episodio si è consumato all'interno del condominio nel quale la bambina di appena tre anni viveva, nel quartiere di Bidanpur, per mano del custode, un uomo di quaranta anni, che l'ha stuprata, lasciandola poi sulle scale sanguinante e priva di ...

Per i medici è incurabile il tumore al cervello della Bimba di 11 anni - ma lei guarisce. La madre : 'Un miracolo' : Per adesso, e per i prossimi cinque anni, ci sarà da pregare o incrociare le dita, ma intanto la piccola Roxli Doss, undicenne texana, sta bene. Il tumore al cervello, considerato inoperabile, è ...

Verona - dramma mentre gioca : Bimba di 6 anni cade rovinosamente e muore poco dopo : La piccola, mentre si rincorreva con gli altri bimbi all'interno di una struttura che si occupa di fornire assistenza e supporto a bambini malati, sarebbe caduta rovinosamente a terra rimanendo esanime. Sul caso la Procura ha aperto una indagine per stabilire se la morte sia legata alla caduta o alla malattia di cui la piccola soffriva.Continua a leggere

