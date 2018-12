Biathlon | grande rimonta di Wierer Nell' inseguimento arriva seconda

ladige

: Seguite con noi la DIRETTA #LIVE dell'inseguimento femminile a Nove Mesto: Dorothea Wierer è chiamata alla grande r… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE dell'inseguimento femminile a Nove Mesto: Dorothea Wierer è chiamata alla grande r… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Un grande sabato di sport invernali! Gli slalom di Madonna di Campiglio e Courchevel, biathlon a Nove Mesto, s… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Un grande sabato di sport invernali! Gli slalom di Madonna di Campiglio e Courchevel, biathlon a Nov… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) ... in questa circostanza, è superiore ai rimpianti per tanti motivi: innanzitutto la capacità di battere in volata una big coma Laura Dalhmeier e il sorpasso alla Makarainen in Coppa del mondo, inoltre ...