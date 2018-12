Biathlon | Dorothea Wierer incanta ancora! Seconda in volata nell’inseguimento a Nove

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Nove Mesto 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer chiamata a rimontare su Paulina Fialkova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della pursuit 10 km femminile della terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: il circuito maggiore fa tappa in Repubblica Ceca, dove per le donne si tratta della seconda gara in due giorni a Nove Mesto. Oggi il via è previsto alle alle ore 17.00. Oggi le condizioni di gara saranno praticamente identiche per tutte le atlete in gara e verranno fuori gli effettivi valori delle atlete: la classifica ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in vetta! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Dorothea Wierer limita i danni nella sprint di Nove Mesto e guadagna nella generale. Vittoria di Olsbu sulla rientrante Dahlmeier! : Non arriva un altro podio per l’Italia femminile del Biathlon: a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, il meteo ballerino condiziona la sprint. Wierer (nona), Vittozzi (18ma) e Sanfilippo (32ma) commettono due errori a testa e faticano, mentre firma la prima Vittoria in carriera la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che aveva come miglior performance l’argento olimpico nella sprint a PyeongChang. Seconda la rientrante tedesca Laura ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : Dorothea Wierer da fantascienza - uomini in ripresa : La Coppa del Mondo di Biathlon sta vedendo un’Italia davvero bellissima, soprattutto al femminile, dove Dorothea Wierer è in testa e ad Hochfilzen ha centrato il successo nella sprint, il podio nell’inseguimento e, soprattutto, ha guidato la staffetta azzurra al trionfo con una terza frazione straordinaria, sia sugli sci che per rapidità e precisione al tiro. Wierer è meritatamente in testa alla classifica generale, e dopo due tappe ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Italia in testa alla classifica per Nazioni - Dorothea Wierer col pettorale giallo! : L’Italia vola in testa alla classifica della Coppa del Mondo per Nazioni di Biathlon! La nostra Nazionale femminile non smette più di stupire e conquista il primo posto nella speciale graduatoria con un totale di 1890 punti dopo che sono state disputate due tappe del massimo circuito internazionale (quella di Pokljuka e quella di Hochfilzen). Le azzurre sono riuscite nell’impresa di superare Francia e Russia (ferme rispettivamente a ...

Biathlon - ITALIA PADRONA A HOCHFILZEN! Trionfo nella staffetta femminile - rimonta leggendaria di una supersonica Dorothea Wierer! : L‘ITALIA femminile del Biathlon centra l’impresa: ad Hochfilzen, località che porta benissimo ai nostri colori, per la seconda volta nella storia la staffetta azzurra vince una prova di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi, Alexia Ruggaldier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo mettono in riga tutte le avversarie e trionfano in una gara pazza, che corona un momento di forma incredibile di tutte le nostre atlete. nella prima frazione Lisa ...

