Biathlon | CdM | Male Gontier e le altre azzurre nelle gare a Nove Mesto

Biathlon - Cdm donne : l'Italia vince la staffetta trascinata da una super Wierer : super la Wierer , leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che in terza frazione porta le azzurre dall'undicesimo al primo posto. VITOZZI OK, RUNGGALDIER ATTARDATA - Lisa Vittozzi è la ...

Biathlon - Dorothea Wierer ruggisce nella sprint di Hochfilzen : l’azzurra sempre più leader in CdM : È il quinto trionfo in carriera della Wierer, il primo in assoluto in una gara sprint, il primo di questa stagione dopo due secondi posti Il sogno è diventato realtà sul lungo rettilineo finale del tracciato di Hochfilzen. Dorothea Wierer trionfa con sei decimi di vantaggio sulla campionessa finlandese Kaisa Mäkäräinen, che all’ultimo rilevamento era in leggero vantaggio e che di solito sugli sci va più forte. Ma il graffio della ...