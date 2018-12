Biathlon | 10 km inseguimento | Wierer 2a Nove Mesto

Biathlon - Dorothea Wierer incanta ancora! Seconda in volata nell’inseguimento a Nove Mesto - allunga nella generale! : Prosegue la stagione magica di Dorothea Wierer che, a pochi giorni dalle festività natalizie, sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Nell’inseguimento femminile di Nove Mesto (Repubblica Ceca) l’azzurra ha colto un secondo posto fondamentale, che le consente di allungare sensibilmente in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo. Peccato per la vittoria sfumata in volata e per soli due decimi: a precedere ...

Biathlon - Johannes Boe implacabile anche nell’inseguimento di Nove Mesto. 5° Martin Fourcade dopo una rimonta furente : Una gara con il chiaro marchio di Johannes Boe quella dell’inseguimento di Nove Mesto (Repubblica Ceca), terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. La vince il dominatore di questa prima parte di stagione nonostante quattro errori al poligono complessivi. Il leader della classifica generale, infatti, ha sofferto molto nelle serie in piedi, anche per il forte vento, ed ha dovuto dare il 101% per prevalere in una gara molto ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Nove Mesto 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer chiamata a rimontare su Paulina Fialkova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della pursuit 10 km femminile della terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: il circuito maggiore fa tappa in Repubblica Ceca, dove per le donne si tratta della seconda gara in due giorni a Nove Mesto. Oggi il via è previsto alle alle ore 17.00. Oggi le condizioni di gara saranno praticamente identiche per tutte le atlete in gara e verranno fuori gli effettivi valori delle atlete: la classifica ...

LIVE Biathlon - Inseguimento 12 - 5 km Nove Mesto 2018 in DIRETTA : Johannes Boe per un nuovo successo - Lukas Hofer cerca la rimonta rabbiosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 12.5 km di Inseguimento maschile, valida per la terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca) Johannes Boe va a caccia di un altro successo. Il norvegese, dominatore assoluto della sprint, potrà sfruttare il vantaggio accumulato nel primo format per ottenere il quinto successo stagionale ed allungare ancor di più in classifica generale. Lo ...

Biathlon - IBU Junior Cup Station Des Rousses 2018 : settimo Michael Durand nell’inseguimento che ha chiuso la tappa francese : L’Italia del Biathlon chiude la tappa transalpina di IBU Junior Cup, svoltasi a Station Des Rousses, con gli inseguimenti odierni, che hanno visto la top ten di Michael Durand tra i ragazzi. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni ed i piazzamenti degli azzurrini scesi in pista in Francia. Nell’inseguimento maschile affermazione del russo Said Khalili, che ha chiuso in 35’40″0, battendo per 17″7 il ...

Biathlon – Fourcade re dell’inseguimento a Hochfilzen : incredibile rimonta di Hofer : Fourcade torna re a Hochfilzen, l’inseguimento è suo. Ma che bravo Hofer: rimonta sette posizioni ed è quinto. Risale Windisch: 20° Martin Fourcade si ribella al passaggio di consegne e torna il re del Biathlon mondiale. Lo fa con una gara perfetta che gli vale il successo numero 74 in carriera, il secondo nella stagione dopo aver trionfato nella prima individuale a Pokljuka. Al poligono regala un 100% che la dice lunga su ...

Biathlon - Inseguimento Hochfilzen 2018 : Martin Fourcade mette il sigillo - Lukas Hofer ottimo quinto! : Arriva la seconda vittoria stagionale per Martin Fourcade che mette il proprio sigillo nella Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Il fenomeno francese ha conquistato l’Inseguimento di Hochfilzen (Austria), dopo il secondo posto nella sprint di ieri non ha concesso nulla ai rivali e ha tagliato il traguardo a braccia alzate, tornando a festeggiare dopo il trionfo nell’individuale di Pokljuka a cui erano seguiti un 24esimo posto e un ...

Biathlon - 10 km a inseguimento di Hochfilzen : Wierer terza : Ma le soddisfazioni per le azzurre non finiscono qui: sesto posto per Lisa Vittozzi, che precede Federica Sanfilippo, al miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo,. Vittoria Makarainen davanti ...

LIVE Biathlon - Inseguimento 12 - 5 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA : che sfida tra Johannes Boe e Fourcade - Lukas Hofer cerca la rimonta sfrenata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 12.5 km pursuit maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri la sprint ha delineato la classifica con cui si partirà, oggi, venerdì 15 dicembre, dalle ore 14.45 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via tre italiani. Al pomeriggio nell’Inseguimento maschile ...

Biathlon - Dorothea Wierer è ancora sul podio con 4 errori! Makarainen vince l’inseguimento di Hochfilzen - tre azzurre nelle 7! : Dorothea Wierer non si ferma più, è letteralmente incontenibile e conquista il quarto podio consecutivo nella Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. L’azzurra conclude al terzo posto l’inseguimento di Hochfilzen dopo il trionfo dell’altro ieri nella sprint in terra austriaca e si conferma in testa alla classifica generale: l’altoatesina conserva il pettorale giallo davanti a Kaisa Makarainen che oggi è riuscita a vincere ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer alla pari con Makarainen - Lisa Vittozzi vuole il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km pursuit femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi, sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 11.30 è in programma la 10 km pursuit femminile, che vedrà al via ben quattro italiane. Al mattino nell’Inseguimento femminile a giocarsi la vittoria saranno ...

Biathlon - Inseguimento maschile Hochfilzen 2018 : la startlist - i pettorali di partenza e i distacchi. Programma - orari e tv : Sabato 15 dicembre si disputerà l’Inseguimento maschile a Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Si preannuncia un duello stellare tra Johannes Boe e Martin Fourcade, divisi da appena 9 secondi ma attenzione anche al tedesco Benedikt Doll a 10 e al francese Antonin Guigonnat a 26. L’Italia spera in una bella rimonta di Lukas Hofer, dodicesimo dopo la sprint, mentre Dominik Windisch deve risalire dalla ...

Biathlon - Inseguimento femminile Hochfilzen 2018 : la startlist - i pettorali di partenza e i distacchi. Programma - orari e tv : Sabato 15 dicembre si disputerà l’Inseguimento femminile a Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Dorothea Wierer ha vinto la sprint di giovedì e dunque scatterà per prima con un secondo di vantaggio su Kaisa Makarainen: si preannuncia un nuovo avvincente duello tra l’italiana e la finlandese, sulla carta le grandi favorite per la vittoria. L’Italia si affida anche a Lisa Vittozzi, quarta a 25 ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Il pettorale giallo mi dà tranquillità. Ora l’inseguimento…” : Una vittoria clamorosa, la prima nella sprint, ma arrivata in modo incredibile in quel di Hochfilzen. Dorothea Wierer continua a brillare nella Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 e va a prendersi un fantastico successo ai danni di Kaisa Makarainen, staccata di pochi decimi. L’azzurra oggi ha messo in mostra una forma eccezionale, soprattutto al tiro con una velocità di esecuzione mostruosa. “Sinceramente non riesco a spiegarmi il ...