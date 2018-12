Beyond Good and Evil 2 richiederà una connessione a internet costante | ma sarà possibile

Tutto il fascino di Beyond Good & Evil 2 in nuovi imperdibili video gameplay : L'annuncio di un nuovo studio interno di Ubisoft al lavoro sul titolo di Michel Ancel e soci non è di certo l'unica novità riguardante Beyond Good & Evil 2 di quest'oggi. Nella serata di ieri c'è stato spazio per una nuova diretta dedicata al progetto, una diretta che ha spinto Ubisoft a condividere diversi video estremamente interessanti che potete trovare poco più in basso.Sono ben tre i video recentemente pubblicati dalla compagnia ...

Ubisoft Blue Byte parteciperà allo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 : Nonostante sia stato rivelato per la prima volta circa 18 mesi fa durante l'E3 2017, lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 è ancora nelle primissime fasi.Come segnala Dualshockers, durante uno streaming di Space Monkey, che illustrava i progressi dello sviluppo di Beyond Good and Evil 2, è stato annunciato che un nuovo studio Ubisoft si è unito al team più grande che sta creando il progetto. Ubisoft Blue Byte ha ora raggiunto Ubisoft ...

Beyond Good and Evil 2 si mostra in un nuovo Gameplay : Durante la serata di ieri, Ubisoft ha mostrato in diretta su Twitch un Gameplay inedito di Beyond Good and Evil 2, condividendo con i giocatori dei nuovi dettagli che vi riportiamo di seguito. Nuovi dettagli per Beyond Good and Evil 2 Prima di lasciarvi al Gameplay Trailer vi riportiamo di seguito alcuni nuovi dettagli: Possibilità di personalizzare i personaggi Presente la co-operativa online, la quale permette a 2 giocatori ...

Il gameplay di Beyond Good and Evil 2 sarà mostrato il prossimo mese : Beyond Good and Evil 2 è certamente uno dei titoli più attesi dai giocatori. Da quanto visto fino ad ora sembra una versione più grintosa dell'originale, ma in realtà non abbiamo molti dettagli concreti sul gioco e, per questo, non possiamo davvero sapere con certezza come sarà fino a quando non lo giocheremo davvero, o fino a che non lo vedremo in azione.La buona notizia è che non dovremo aspettare molto. Come segnala Gamingbolt, Guillaume ...

Il Beyond Good and Evil Fest e la demo giocabile di Beyond Good and Evil 2 rinviati al 2019 : All'E3 2018 è stato annunciato l'evento "Beyond Good and Evil Fest" in programmazione per l'autunno 2018, ma a quanto apre le cose non sono ancora pronte e servirà ancora del tempo prima di vedere una demo giocabile del gioco.Come riporta PlayStationliFestyle infatti in occasione del Beyond Good and Evil Fest sarà mostrata una demo giocabile, ma come ha riferito il producer di Beyond Good e Evil 2, Guillaume Brunier, le cose non sono ancora ...

Beyond Good & Evil 2 : Ubisoft condivide nuovi dettagli durante lo Space Monkey Report #3 : Qualche giorno fa Ubisoft ha tenuto un evento livestream per informare i fan sui nuovi sviluppi del suo attesissimo Beyond Good & Evil 2.Come riporta Variety, durante lo Space Monkey Report #3 gli sviluppatori hanno mostrato sezioni (in pre-alpha) di combattimento e hanno dato un assaggio delle ambientazioni che il giocatore si troverà di fronte nel prodotto finale. Hanno anche parlato del lore del gioco e di dove questo capitolo sarà ...