Beautiful puntate americane | scelto il nome della figlia di Hope e Liam

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Hope entra in travaglio da sola su un'isola : Dramma in vista nelle puntate americane di Beautiful di inizio 2019. Come molti telespettatori avevano già ipotizzato, l'evento tragico riguarderà le sorti di Hope Logan e della bambina che porta in grembo. In occasione della puntata numero 8000 prevista per il 4 gennaio, Bradley Bell ha previsto qualcosa di inaspettato che sconvolgerà le sorti di molti personaggi della soap americana. Ovviamente l'esito di questo evento risulta al momento top ...

Puntate Beautiful : Liam confessa di essere stato lui a sparare Bill : Beautiful anticipazioni: la confessione inaspettata di Liam, il giovane Spencer tra realtà e immaginazione Le anticipazioni di Beautiful annunciano una confessione inaspettata di Liam. Nel corso delle prossime Puntate, Steffy chiede all’ex marito di aiutarla a far uscire fuori dal carcere Ridge. Quest’ultimo viene arrestato dopo il risveglio dello Spencer, il quale dichiara che a […] L'articolo Puntate Beautiful: Liam confessa ...

Beautiful anticipazioni puntate americane : Liam tra Hope e Steffy - un ultimatum : anticipazioni americane Beautiful: Hope mette Liam di fronte a un’importante scelta Nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America, Hope dà un ultimatum a Liam. La giovane Logan pretende che il marito si allontani da Steffy. Questa agghicciante richiesta arriva a causa del ritorno di Taylor, la quale va a vivere insieme […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Liam tra Hope e Steffy, un ultimatum ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 27-29 dicembre 2018 : è Liam l’Attentatore di Bill Spencer? : Anticipazioni Beautiful trama puntate da giovedì 27 dicembre a sabato 29 dicembre 2018: è stato Liam a sparare a Bill? Continuano le indagini di Sanchez… Anticipazioni Beautiful: Liam, spinto da Hope, accetta di cenare con Steffy. Dopo aver battuto la testa contro un grosso ramo, il giovane scopre una cocente verità! Quinn e Caroline nel mirino di Sanchez. Carter non riesce ad ottenere il rilascio su cauzione di Ridge… Grandi ...

Beautiful - anticipazioni puntate americane : un nuovo amore : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: buone notizie per Taylor Beautiful va in onda in tutto il mondo da oltre trent’anni ormai ma il suo successo non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che nella soap opera americana farà il suo ritorno Taylor, l’ex moglie di Ridge e madre di Steffy e Thomas. E’ stata Taylor a sparare a Bill Spencer per proteggere l’onore di Steffy? Si ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane dal 17 al 22 dicembre 2018 : anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 17 dicembre a sabato 22 dicembre: chi ha sparato a Bill Spencer? Chi ha sparato a Bill Spencer? A Beautiful si continua ad indagare su questo mistero. Tanti i sospettati: da Ridge a Wyatt, passando per Quinn, Sheila, Pam. Jarrett, Justin, fino ad arrivare a Sally e Liam. Alla fine […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 17 al 22 dicembre 2018 proviene da Gossip e Tv.

Beautiful - puntate fino al 22 dicembre : Ridge arrestato dopo la confessione di Bill : Lunedì 17 dicembre comincia una nuova settimana con la soap opera americana 'Beautiful' che mette lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena riguardanti il personaggio di Bill. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 21 dicembre rivelano che iniziano le indagini da parte del detective Sanchez per venire a conoscenza della verità intorno alla sparatoria nei confronti del padre di Liam. Tra gli indagati spicca il nome di Sally ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Ridge e Steffy uniti per difendere Taylor : Il tentato omicidio ai danni di Bill Spencer, attualmente protagonista delle puntate italiane di Beautiful, tornerà ad essere di grande attualità nelle trame americane. A circa un anno dal ferimento del magnate, infatti, Taylor Hayes si presenterà ancora a Los Angeles con un obiettivo ben preciso: stare vicina a Steffy e Kelly, proteggendole da tutti coloro che potrebbero mettere in pericolo la loro felicità. Il fatto la porterà presto allo ...

Beautiful puntate America : il segreto di Taylor - Steffy chiede aiuto a Liam : Beautiful anticipazioni Americane: Taylor rischia di finire in prigione, Steffy fa una richiesta disperata a Liam Le anticipazioni Americane di Beautiful annunciano un nuovo avvicinamento tra Steffy e Liam. Purtroppo la loro vicinanza non dipende da un ritorno di fiamma, bensì da un grosso problema. Il ritorno di Taylor a Los Angeles porta diverse preoccupazioni […] L'articolo Beautiful puntate America: il segreto di Taylor, Steffy chiede ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane : RIDGE VIENE ARRESTATO!!! : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, il detective Sanchez arriverà a fare un primo arresto nell’indagine per il tentato omicidio di Bill Spencer. Le manette verranno chiuse ai polsi di RIDGE Forrester, la scelta più ovvia visto i contrasti tra lo stilista e l’editore. A compromettere la posizione di RIDGE sarà una testimonianza fondamentale, quella della vittima: lo stesso Bill, riemerso dal coma, punterà il dito proprio ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 17 a sabato 22 dicembre 2018: Caroline, in preda all’ira, cerca di staccare i tubi del respiratore automatico a Bill in ospedale, dove è ricoverato. Sono tutti sospettati: Sally, che però dice di aver sparato solo al modellino del grattacielo; Thomas, che è tornato a Los Angeles dopo che Caroline ha confessato la bugia che lei e Bill avevano architettato; Ridge, che odia Bill per quello ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 17-22 dicembre 2018 : Ridge Forrester Viene Arrestato! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 17 a sabato 22 dicembre 2018: Hope e Steffy litigano, Bill accusa Ridge di aver attentato alla sua vita! Anticipazioni Beautiful: Bill esce dal coma ed accusa Ridge di essere il suo attentatore! Lo stilista Viene Arrestato! Steffy inveisce contro Hope accusandola di amare ancora Liam che, invece, spende durissime parole per il padre. Pam sempre più “folle”… E’ stato davvero ...

Beautiful : Bill Spencer muore? Anticipazioni puntate italiane : Beautiful Anticipazioni, Bill Spencer in coma: lo Spencer in gravissime condizioni Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, qualcuno ha sparato a Bill Spencer dietro le spalle, dopo aver fatto saltare la luce. A trovarlo privo di sensi sul pavimento è Katie, la quale chiama immediatamente i soccorsi. Subito la Logan informa Liam di quanto […] L'articolo Beautiful: Bill Spencer muore? Anticipazioni puntate italiane proviene da Gossip e ...

Beautiful - scoperto l’assassino di Bill : anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 dicembre : Sembra di tornare ai tempi di Dallas e alla famosa domanda ‘Chi ha sparato a J.R?’, ma stavola la caccia all’assassino coinvolge la soap opera Beautiful. Qualcuno ha sparato a Bill, ferendolo gravemente, e mezzo cast è sospettato causa comportamenti strani e moventi diffusi. Alla fine della settimana scoprono di chi sono le impronte sulla pistola, ma saranno quelle dell’omicida? Dove eravamo rimasti: le tramine della ...