Beautiful | anticipazioni USA | STEFFY vuole adottare una bambina?

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Hope entra in travaglio da sola su un'isola : Dramma in vista nelle puntate americane di Beautiful di inizio 2019. Come molti telespettatori avevano già ipotizzato, l'evento tragico riguarderà le sorti di Hope Logan e della bambina che porta in grembo. In occasione della puntata numero 8000 prevista per il 4 gennaio, Bradley Bell ha previsto qualcosa di inaspettato che sconvolgerà le sorti di molti personaggi della soap americana. Ovviamente l'esito di questo evento risulta al momento top ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 22 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 22 dicembre 2018: Nell’ultima puntata del 2018, la ricerca del colpevole e del tentato omicidio di Bill (Don Diamont) si fa sempre più spasmodica… Una nuova informazione fa sì che il detective Sanchez (Jeremy Ray Valdez) possa restringere il campo dei sospetti: Bill Spencer dichiara che è Ridge (Thorsten Kaye) ad aver tentato di ucciderlo. Lo stilista viene così arrestato! Steffy (Jacqueline ...

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE in travaglio da sola su un’isola!!! : Come già riportatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful HOPE Spencer proporrà a Liam per dopo Natale un breve viaggio da soli sull’isola di Catalina, a non molte miglia al largo di Los Angeles. La giovane Logan vorrà fuggire dalla situazione che si è venuta a creare intorno a lei e passare del tempo da sola con il marito. L’interprete di HOPE, Annika Noelle, ha anticipato che “HOPE è stanca di condividere ...

Anticipazioni Beautiful : Katie si sposa con Thorne - Wyatt finisce a letto con Sally : Dagli Stati Uniti arrivano nuove Anticipazioni della soap opera Beautiful: se negli attuali episodi trasmessi su Canale 5, Wyatt è pronto a convolare a nozze con Katie, per i telespettatori statunitensi la proposta di matrimonio dello Spencer alla Logan è ormai acqua passata. Nello specifico il figlio di Bill si è innamorato di Sally mentre la madre di Will si è sposata con Thorne Forrester. Spoiler Beautiful: il matrimonio di Katie e ...

Beautiful anticipazioni Americane : Zoe teme che Reese punti ai soldi di Taylor : La Buckingham non è felice del trasferimento del padre a Los Angeles, ma soprattutto dell'interesse del genitore per Taylor. Zoe teme che Reese abbia un secondo fine...

Beautiful anticipazioni americane : un’inaspettata rivelazione di Steffy : anticipazioni americane Beautiful: Steffy fa un’inaspettata confessione a Taylor Continuano i problemi a Los Angeles legati al ritorno improvviso di Taylor. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Steffy fa una confessione davvero inaspettata alla madre. La giovane Forrester non ha alcuna intenzione di allontanare sua madre dalla sua vita e quella di Kelly. Ma […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: ...

Beautiful - anticipazioni USA : BROOKE vuole TAYLOR in galera!!! : Se avete seguito le nostre ultime anticipazioni dagli Stati Uniti, siete ormai al corrente che, nelle attuali puntate americane di Beautiful, BROOKE Forrester è decisa ad imporre a TAYLOR un esilio, se non dalla città, almeno dalla vita della piccola Kelly Spencer. Beautiful, anticipazioni USA: BROOKE non si fida di TAYLOR e… Eh sì: la Logan ritiene la psichiatra un pericolo per la bambina ma, soprattutto, una minaccia alla serenità di ...

Beautiful anticipazioni Americane : Brooke cerca l'appoggio di Bill per distruggere Taylor : Le Logan non sono riuscite a convincere i rispettivi compagni della pericolosità di Taaylor, ma Brooke ha un asso nella manica: Bill!

