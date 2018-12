Bayern Monaco vince e torna secondo

Bayern Monaco - Karl-Heinz Rummenigge sarà CEO fino al 2021 : L'ex attaccante tedesco ha esteso il proprio contratto con il club bavarese - in scadenza nel 2019 - fino al 2021. L'articolo Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge sarà CEO fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bayern Monaco - Rummenigge confermato nel ruolo di presidente fino al 2021 : Il club bavarese ha ufficializzato l’accordo biennale con Rummenigge, che sarà presidente fino al 2021 Il Bayern Monaco ha confermato Karl-Heinz Rummenigge nel ruolo di presidente fino al 2021. L’accordo biennale è stato annunciato oggi dalla società bavarese che ha trovato un accordo per altri due anni con l’ex giocatore dell’Inter il cui contratto si sarebbe dovuto esaurire nel 2019. “Negli ultimi 16 anni ha ...

Ribery verso l'addio al Bayern Monaco : ANSA, - ROMA, 20 DIC - Non solo Robben. Anche Franck Ribery, a fine stagione, saluterà il Bayern Monaco. Lo ha confermato Uli Hoeness, presidente del club più titolato di Germania, avviando di fatto ...

Champions League – Juventus - l’Atletico Madrid perde i pezzi : Bayern Monaco pronto a pagare la clausola di Hernandez : La Juventus può abbozzare un sorriso in vista della sfida di Champions Legue contro l’Atletico Madrid: i Colchoneros rischiano di perdere il difensore Lucas Hernandez, finito nel mirino del Bayern Monaco L’urna di Nyon non è stata di certo benevola con la Juventus: i bianconeri, nonostante abbiano passato il proprio girone come prima squadra in classifica, hanno beccato l’Atletico Madrid, l’avversaria che è ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 80-78 con il Bayern Monaco - quinto ko di fila per l'AX : L' Olimpia Milano cede 80-78 al Bayern Monaco nel 13° turno di Eurolega , incassando il quinto ko consecutivo in Europa . Al Forum la squadra di Simone Pianigiani ha perso l'ennesima occasione di ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : prosegue la crisi di Milano. Olimpia sconfitta al Forum in volata dal Bayern Monaco : prosegue la crisi dell’Olimpia Milano. Quinta sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Armani Exchange e questa volta il ko arriva in casa contro il Bayern Monaco, che espugna il Forum per 80-78 al termine di una partita incredibile e che si è decisa solamente negli ultimi secondi, con l’Olimpia che ha sempre con Mike James prima il pallone della vittoria e poi anche quello del pareggio. Proprio l’americano è il miglior ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : bavaresi avanti 40-41 all’intervallo lungo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l’Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

Bayern Monaco - è fatta per il primo acquisto del 2019 : 80 milioni all’Atletico Madrid : Stando a quando riportato da Marca, il Bayern Monaco ha già chiuso la prima operazione di mercato in ottica 2019. Si tratterebbe del difensore Lucas Hernandez, che i bavaresi preleverebbero dall’Atletico Madrid versando la somma della clausola rescissoria del francese pari a 80 milioni. La stessa clausola è stata fissata la scorsa estate dopo che i colchoneros e il calciatore hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del ...

Eurolega - Milano-Bayern Monaco : segui la gara in diretta : Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il nostro sito o si ...

Calciomercato - Bayern Monaco su Lucas Hernandez : l'Atletico Madrid smentisce : Secondo la testata spagnola, sarebbe già pronto anche il contratto da sottoporre al laterale francese, campione del mondo con la sua nazionale: l'accordo sarebbe della durata di quattro stagioni. ...

Calciomercato - Lucas Hernandez al Bayern Monaco : Se questa cifra sarà confermata , alcune fonti parlano di 80 milioni, , renderà il campione del mondo i l difensore più pagato della storia del Calciomercato superando Van Dijk pagato circa 83 ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per i play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

Eurolega – Olimpia Milano-Bayern Monaco : ‘One Team’ - i più piccoli insieme a Laureus Italia Onlus protagonisti di una splendida iniziativa : La 5ªB della Scuola Primaria Baroni di Milano in campo durante l’intervallo della sfida di Eurolega fra Olimpia Milano e Bayern Monaco per il progetto ‘One Team’ Anche la 5ªB della Scuola Primaria Baroni del quartiere Gratosoglio di Milano sarà protagonista della sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, in programma questa sera (19 dicembre) al Forum di Assago. I bambini dell’età di 11 anni, infatti, ...