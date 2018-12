Battlefield 5 delude le aspettative di Electronic Arts? Le cause del mancato successo

optimaitalia

: #Battlefield5 delude le aspettative di #ElectronicArts? Le cause del mancato successo - OptiMagazine : #Battlefield5 delude le aspettative di #ElectronicArts? Le cause del mancato successo - infoitscienza : SuperData: vendite insoddisfacenti per Battlefield V e Fallout 76, delude anche Destiny 2 - Everyeye : SuperData: vendite insoddisfacenti per Battlefield V e Fallout 76, delude anche Destiny 2 -

(Di sabato 22 dicembre 2018)Chiariamo fin da subito una cosa: dire che5 sia stato una delusione è un'esagerazione bella e buona, di quelle che nemmeno in casasi sentirebbero di azzardare anche solo a pronunciare. Si tratta pur sempre di una delle serie di punta del colosso dell'intrattenimento videoludico statunitense, che riesce comunque a portare a casa il suo onesto numero di dollaroni. Certo, probabilmente i numeri fatti registrare non sono quelli che il publisher si sarebbe aspettato durante la fase promozionale, ma da qui ad additare5 come fallimentare ne passa un bel po'.Non sono disponibili ovviamente stime numeriche precise, conche ha mantenuto il più stretto riserbo sulla questione, sebbene i numeri fatti registrare in termini di affollamento online lascino trasparire una chiara incertezza anche nella community. Anche l'anno finanziario ...