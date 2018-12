Barriere contro le aziende cinesi Anche Merkel e Macron si muovono

affaritaliani

(Di sabato 22 dicembre 2018) Non solo gli Usa: lo strapotere cinese, sia in campo economico sia politico, preoccupala Ue a cominciare da Germania e Francia. Se Donald Trump ha finora usato come leva negoziale dazi sull'import cinese, concedendo una tregua "sotto minaccia" di un ulteriore rialzo per cercare di ottenere da Pechino l'abolizione die misure protezionistiche da entrambi i lati del Pacifico, Angelaha abbassato al soglia di capitale oltre la quale il governo tedesco può bloccare la cessione di asset e tecnologie "strategiche", mentre Emmanuelè pronto ad aumentare gli aiuti all'Africa per cercare di contrastare la crescente influenza cinese. Ma deve stare attentoall'attivismo di Xi Jinping per quanto riguarda il nucleare.