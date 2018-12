Bari | blitz in casa di un incensurato a San Pio | nascondeva l' arsenale del clan Arrestato

Bari - smantellate ‘piazze’ della droga. Blitz della Guardia di Finanza : 17 arresti : Trafficavano sostanze stupefacenti distribuendole a Bari e nei comuni limitrofi. Per questo la Guardia di Finanza del capoluogo pugliese, su disposizione della Procura della Repubblica, ha arrestato 17 persone, di cui tre condotte in carcere e 14 tenute ai domiciliari, e eseguito 2 ulteriori misure cautelari con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. L’operazione, denominata ‘Holy drug’, in corso da questa mattina ...