LaLiga : Barcellona al minimo - piegato anche il Celta Vigo - LIVE : Nel giorno del titolo mondiale per club conquistato dal Real Madrid ad Abu Dhabi per la terza volta consecutiva, il Barcellona , con il minimo sforzo, piega il Celta Vigo , 2-0,, nel posticipo della 17/...

Liga : Barcellona -Celta 2-0 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Nel giorno del titolo mondiale per club conquistato dal Real Madrid ad Abu Dhabi per la terza volta consecutiva, il Barcellona, con il minimo sforzo, piega il Celta Vigo, 2-0,, ...

Pronostico Barcellona vs Celta Vigo - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Celta Vigo, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Celta Vigo, sabato 22 dicembre. La capolista Barcellona ospita il Celta Vigo: i blaugrana vogliono chiudere in bellezza il 2018, che li ha visti trionfare nella scorsa stagione. Il Celta, invece, vuole regalarsi una gioia, ma non sarà facile affrontare il Barca Al Camp Nou e per vincere servirà una ...