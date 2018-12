Bambina di due anni morta | lasciata senza cibo dalle madri | circondata dagli scarafaggi

Bambina cade dal quinto piano - due passanti la prendono al volo : Due uomini hanno salvato una Bambina di cinque anni che è caduta da una delle finestre della sua casa situata al quinto piano nella città russa di Majachkalá. Il momento del salvataggio è stato ...

Pisa - “Bambina venduta a pusher in cambio di droga” : indagati i due genitori : Sono accusati di aver ‘venduto’ la figlia di 4 anni a un vicino di casa pedofilo, facendola così prostituire per ottenere in cambio qualche dose di cocaina. I due genitori, il padre di 36 anni e la madre di 26, ma anche il pusher rispondono ora, a vario titolo, di riduzione in schiavitù e atti sessuali con minori. Il vicino di casa, un 45enne che abita nello stesso stabile della famiglia, è indagato anche per la cessione della cocaina, in cambio ...

La tomba di una Bambina di due anni presa di mira. La madre : “Disgustoso” : Una tomba diversa dalla altre. Diversa, perché quella tomba appartiene a un bimba di due anni appena. Tutti i giorni, da quando il suo angioletto è volato in cielo, la mamma ha fatto visita alla tomba della figlia. Lo ha fatto anche alcuni giorni fa quando ha fatto una scoperta terribile. Una scoperta che indigna. La storia viene da Venaria Reale, nel Torinese, dove i ladri non risparmiano neanche le tombe dei bambini. Dalla tomba, che si trova ...

Bambina cresciuta per due anni in un bagagliaio - salvata dal meccanico : Rosa Maria Da Cruz, dopo diversi anni dall'incredibile vicenda che l'ha vista protagonista, è accusata di maltrattamento su minori e ora rischia fino a 20 anni di carcere. La cinquantenne francese, infatti, a causa di una gravidanza arrivata a seguito di una relazione clandestina, nel 2011 ha deciso di far crescere sua figlia, la piccola Serena, nel bagagliaio della sua auto. Per fortuna, nel 2013, un meccanico ha scoperto e denunciato il fatto, ...

"La Bambina ha due mamme" : c'è la decisione dei giudici : A Genova il tribunale ha ordinato di iscrivere come genitore nel certificato di nascita di una bimba, oltre a colei che già...

Catanzaro - muore Bambina di due mesi - cause in corso d'accertamento : Catanzaro - Una bambina di due mesi é morta ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Pugliese-Ciaccio' di Catanzaro. Le cause del decesso sono in corso d'accertamento. Lo scrive la 'Gazzetta ...

Catanzaro - muore Bambina di due mesi - cause in corso d'accertamento · LameziaClick LameziaClick : Catanzaro - Una bambina di due mesi é morta ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Pugliese-Ciaccio' di Catanzaro. Le cause del decesso sono in corso d'accertamento. Lo scrive la 'Gazzetta ...

Bambina con due papà - il Tribunale : «Entrambi nell'atto di nascita» : Anna dovrà avere i nomi di entrambi i papà sul suo atto di nascita. Il Tribunale civile di Milano ha ordinato a Palazzo Marino di rettificare il documento, inserendo anche il padre non biologico della ...