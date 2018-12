Bagarre in aula - Malpezzi - Pd - : "Bottici del M5S mi ha messo le mani addosso" : Tensione in aula a palazzo Madama sulla manovra, prima del voto sulle proposte di variazione del calendario. La senatrice del Pd Simona Malpezzi ha denunciato che il questore M5S Laura Bottici "mi ha ...

Manovra - Bagarre in Aula : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : bagarre nell'Aula del Senato dopo la votazione sul calendario dei lavori. La confusione era tale, con la protesta del Pd, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha dovuto sospendere la...

Bagarre in Aula - posta la fiducia L'opposizione insorge : 'Vergogna' : In un percorso accidentato che lascia strascichi anche nel governo, con nuovi attacchi del M5s ai tecnici del ministero dell'Economia e della Ragioneria, difesi dalla Lega. Il 'maxiemendamento' alla ...

Bottici (M5S) : 'Senatori Pd sono macchiette' ed in aula è Bagarre (VIDEO) : Il 2018 volge al termine anche per la politica italiana. Soprattutto negli ultimi mesi non sono mancate immagini in cui, dalle Camere, sono arrivate istantanee poco adatte ad un Parlamento. Le ultime scene di questo tipo arrivano dal Senato e vedono protagonisti diverse parte politiche. Il duro attacco della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Laura Bottici, ha suscitato la dura reazione degli esponenti del Partito Democratico che non hanno ...

Manovra - battibecco Bonino-M5s : “Non avete il senso delle istituzioni”. Bagarre in Aula : “Mi difendo da sola” : “Che il Parlamento sia ridotto quasi a una farsa non è un trofeo di cui andare orgogliosi, ma una ferita grave a tutti, alla democrazia e al Paese”. Lo ha detto Emma Bonino (+Europa) in un passaggio di un vibrante intervento sulla Manovra economica in un’Aula di palazzo Madama alle prese con una discussione su una legge di bilancio che di fatto ancora non c’è, visto che il maxi emendamento del governo arriverà ...

Marattin - PD al M5s e Lega : 'Finitela di raccontare balle' e in aula è Bagarre - VIDEO : La manovra è un argomento dibattuto, ma c'è una sede dove farla diventare un oggetto di discussione può generare un clima rovente. Si parla ovviamente del Parlamento, con particolare riferimento alla Camera dei Deputati. Non è un mistero che la legge di bilancio che è tra gli obiettivi di Lega e Movimento Cinque Stelle sia fortemente osteggiata dalle opposizioni. Il dibattito, infatti, non ha tradito le attese di chi si aspettava scambi ...

Manovra - Marattin (Pd) scatenato contro M5s-Lega : “Smettetela di raccontare palle”. Scoppia la Bagarre in Aula : Nel corso della discussione generale alla Manovra, è Scoppiato il caos, alla Camera, quando il deputato del Pd, Luigi Marattin, si è scagliato contro la maggioranza per “le palle che racconta al Paese e in quest’Aula, che viene usata per la sola propaganda” sul tema dei rimborsi ai truffati delle banche. Risparmiatori che per Rapahel Raduzzi (M5s) “sono stati danneggiati dai governi del Pd”. Alla fine, per sedare ...

Attacchi sessisti sul web da utenti M5S alla deputata che difese Berlusconi - è Bagarre in Aula : Un blog vicino al Movimento Cinque Stelle ospita irripetibili epiteti sessisti nei confronti di Matilde Siracusano, deputata azzurra, "rea"( con tanto di video postato sul blog di matrice pentastellata) di aver rivendicato giorni fa in Aula alla Camera il valore dell'esperienza politica di Silvio Berlusconi.Ed è bagarre a Montecitorio tra Fi e M5S, con il capogruppo (e messinese come Siracusano) Francesco D'Uva, a ribadire di non avere ...

Manovra - Bagarre in Aula durante l’intervento di Padoan. E Luigi Marattin (Pd) manda “a cuccia” il M5S : Dopo il discorso del premier Giuseppe Conte, si alternano i vari interventi. durante quello dell’on. Piercarlo Padoan si solleva più di qualche mugugno dalla porzione di emiciclo del M5S. E Luigi Marattin (Pd) invita alla “cuccia”. Il presidente Roberto Fico però riesce a sedare gli animi prima che si surriscaldino e Padoan riprende il suo discorso. L'articolo Manovra, bagarre in Aula durante l’intervento di Padoan. E ...

Camera - giallo su gesto di Conte ai banchi del Pd. Fiano : “Si è rivolto a me?”. E lui : “Ma che sta dicendo?”. Bagarre in Aula : “Questo è un disegno di legge di iniziativa parlamentare. E non è lei, presidente Conte, a stabilire come e quando verrà discusso. Semmai, il presidente della Camera insieme ai capigruppo”. Accalorato intervento, in Aula, dopo l’impasse sul ddl Anticorruzione, da parte del deputato dem Emanuele Fiano. Che a un certo punto, dopo un gesto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si interrompe: “Si è rivolto a ...

Anticorruzione - un gesto di Conte fa scoppiare la Bagarre in Aula : Guerra di nervi tra Lega e M5s sul ddl Anticorruzione . Dopo che la maggioranza ieri è andata sotto su un emendamento a scrutinio segreto , oggi si registrano nuove tensioni. Prima il rinvio dell'...

Scontro Bonafede-Pd-FI - Bagarre in Aula : 19.18 bagarre in Aula alla Camera durante l' esame degli emendamenti al Ddl anticorruzione. Le opposizioni, da FI al Pd, protestano contro le nuove norme sulla prescrizione, con lo stop dopo il primo grado di giudizio. Il Guardasigilli Bonafede attacca: "Non dovete strumentalizzare o storpiare la voce delle vittime" che "vogliono dallo Stato una risposta di giustizia". E accusa il Pd di essere contraddittorio:"Voleva lo stop" E il clima ...