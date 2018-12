Autonomia differenziata | il ‘no’ deciso dei sindacati | aumenta la disuguaglianza

scuolainforma

(Di sabato 22 dicembre 2018) Durante la seduta del Consiglio dei Ministri di ieri, venerdì 21 dicembre 2018, si è parlato di ““, argomento tanto caro alla Lega ma non affatto appetibile aidel comparto scuola. Ecco che subito, nella tarda serata di ieri e stamattina, i segretari generali dei principalidella scuola hanno emanato i loro comunicati stampa contro questa ‘pericolosa’ tematica.: no all’delle disuguaglianze (FLC CGIL) Nella giornata di venerdì 21 dicembre 2019 il consiglio dei Ministri ha avviata la discussione sulle intese tra Stato e Regioni in applicazione dell’art. 116, terzo comma della Costituzione.Nella conferenza stampa appena conclusa, il Presidente Conte, il Ministro Salvini e il Ministro Stefani hanno dichiarato che l’istruttoria tecnica con i vari ministeri per la ...