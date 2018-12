Autismo | “in Italia mancano risorse e progetti perché non ci sono né un registro

ilfattoquotidiano

: L’assenza di autismo in Africa - autismocome : L’assenza di autismo in Africa -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Innon cistatistiche sul tema “non è mai stato realizzato unnazionale per quantificare il numero degli autistici, manca un Osservatoriono sull’per programmare in maniera efficace interventi ad hoc e il Fondo per l’è un fallimentolenecessarie al fabbisogno reale dei soggetti interessati”. La denuncia è della presidentessa dell’associazione L’Ortica, Fabrizia Rondelli, che ha organizzato a Milano a inizio dicembre un workshop per parlare dicon genitori, operatori e studiosi.Tra le ospiti, c’era anche Olga Bogdashina una delle maggiori esperte in Europa di questa malattia neurologica dello sviluppo caratterizzata da deficit nella socializzazione e nella comunicazione. “Bisogna smettere di cercare di trasformarli in ‘normali’, dice a ilfattoquotidiano.it, “essere persone connon ...