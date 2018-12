Aumentano incidenti mortali in agricoltura | creato gruppo di lavoro

Lavoro - strage continua : in 10 mesi 945 morti. Aumentano anche gli incidenti : Di Lavoro si continua a morire . Lo dice l' Inail secondo cui i casi di infortunio denunciati nei primi dieci mesi dell'anno sono stati 534.605 , in aumento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del ...

Incidenti - Aumentano i morti sulle strade aquilane : ... traffico in via XX Settembre ULTIM'ORA Incidente a L'Aquila, si schianta contro cartello CRONACA Incidente a Capitignano, auto si ribalta CRONACA Incidente ad Avezzano, muore 57enne CRONACA Uomo ...

Incidenti stradali : calano i sinistri ma Aumentano le vittime - : Sono passati due anni dall'introduzione della Legge sull'Omicidio Stradale ma i comportamenti scorretti al volante restano un pericolo per tutti sulle strade italiane. Ne parliamo stasera ad Hashtag24,...

USA : Aumentano gli incidenti negli stati dove è stata legalizzata la marijuana : Ad affermarlo è una ricerca condotta dall’Insurance institute for highway safety e l’Highway loss data institute negli stati americani dove la marijuana è stata legalizzata ad uso ricreativo gli incidenti stradali risultano aumentati. Ad affermarlo è una ricerca condotta dagli istituti per la sicurezza IIHS (Insurance institute for highway safety) e HLDI (Highway loss data institute). Questa analisi ha stabilito che tra gennaio 2012 e ...