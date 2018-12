Auguri in rima per Natale e Capodanno

Blastingnews

: ?Oggi, dopo la S.Messa che verrà celebrata alle ore 17 nella Chiesa del paese, verrà inaugurata la sesta edizione d… - AssLAquilaia : ?Oggi, dopo la S.Messa che verrà celebrata alle ore 17 nella Chiesa del paese, verrà inaugurata la sesta edizione d… - PaolaGanio : Tanti auguri da IBBY Italia | IBBY Italia - AssLAquilaia : ?????Sabato 22 dicembre, dopo la S.Messa che verrà celebrata alle ore 17 nella Chiesa del paese, verrà inaugurata la… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Siete già pronti per festeggiare ile l’arrivo del 2019? Non potete certamente farvi cogliere alla sprovvista, e un messaggio dideve essere sempre a portata di clic! Per rendere i vostri sms più originali, sui social come su WhatsApp, ci sono tante idee curiose per sorprendere amici e parenti. Potete abbinare delle simpatiche emoji a tema ai vostri auspici per le feste, senza perdere il tocco di originalità che stupirà davvero tutti! Una selezione di 15 frasi pensata per tutti i gusti, ma esclusivamente in, per dare alla vostra ventata diun magico e ineguagliabile tono.Frasi da usare per i propri cari aPer sorprendere la vostra famiglia non servono tantissimi fronzoli, a volte è sufficiente un po’ di creatività per comporre un messaggio capace di stupire. Di seguito alcune idee dolci e divertenti per augurare Buone Feste ai propri ...